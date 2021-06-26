تعرف على موعد وملعب نهائي إفريقيا بين الأهلي وكايزر تشيفز

السبت، 26 يونيو 2021 - 23:23

كتب : FilGoal

كأس دوري أبطال إفريقيا

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 14 في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي.

ويلتقي الأهلي في النهائي مع كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي تغلب على الوداد المغربي.

وفاز كايزر تشيفز على الوداد في المغرب بهدف دون رد، وانتهت مباراة الفريقين في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي.

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ويلعب كايزر تشيفز لأول مرة في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة في ملعب (مركب محمد الخامس) في الدار البيضاء في المغرب.

وذلك في يوم السبت 17 يوليو في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

وتغلب الأهلي على الترجي بهدف في مباراة الذهاب في ملعب رادس، وفاز في الإياب بثلاثية دون رد في استاد الأهلي we السلام.

الأهلي كايزر تشيفز دوري أبطال إفريقيا
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