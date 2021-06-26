النسر يصل المحطة الأخيرة.. الأهلي يضرب الترجي بثلاثية ويواجه كايزر تشيفز في نهائي إفريقيا

تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة رقم 14 في تاريخه بعدما تغلب على الترجي التونسي في إياب نصف النهائي بثلاثية دون رد.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بملعب الأهلي we السلام، ليتأهل لنهائي دوري الأبطال لموسم 2020/2021 ليواجه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وكرر الأهلي فوزه على الترجي بعدما هزم الفريق التونسي قبل أسبوع في ملعب رادس بهدف دون رد.

وكان كايزر تشيفز تأهل للنهائي بعدما فاز على الوداد المغربي بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وتقام المباراة النهائي في ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب، يوم 17 يوليو المقبل.

ثلاثية الأهلي سجلها علي معلول ومحمد شريف وحسين الشحات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الأهلي على الترجي ذهابا وإيابا في الأدوار الإقصائية في بطولات إفريقيا.

وصف المباراة

على عكس المتوقع بادر الترجي بالهجوم وحصل إلياس شتي على ركلة حرة مباشرة من ناحية اليسار بعد تدخل قوي من أليو ديانج.

ونفذ شتي المخالفة بنفسة لكن الشناوي أبعد الكرة عن مرمى الأهلي.

وحصل طاهر محمد على بطاقة صفراء بعدما تدخل بقوة على محمد علي بن رمضان.

وسيطر الأهلي على اللعب في منتصف الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الترجي.

وهدد الترجي مرمى الأهلي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بقدم عبد الرؤوف بن غيث تصدى لها الشناوي وحولها إلى ركنية.

أخطر فرصة

وأهدر حمدي فتحي أخطر فرصة للأهلي في الدقيقة 30 بعدما نفذ علي معلول ركلة حرة مباشرة وأرسل الكرة إلى حمدي فتحي الذي استلمها وحاول لعب الكرة في المرمى لكن الحارس معز بن شريفية ودفاع الترجي أبعدا الكرة.

لقطة المباراة

وانطلق طاهر محمد في هجمة مرتدة سريعة مستغلا تقدم دفاع الترجي ولعب الكرة إلى محمد شريف الذي أعادها له مرة أخرى.

ليذهب طاهر منفردا بالمرمى ويرتكب إلياس شتي مخالفة ضده داخل منطقة الجزاء.

تدخل الـVAR

وأشار الحكم إلى استمرار اللعب وسط اعتراض من لاعبو الأهلي والجهاز الفني.

وفور توقف اللعب بدأ الفيديو في مراجعة اللعبة ثم استدعى الحكم ليتخذ القرار بنفسه.

وعاد الحكم أليوم نيانت ليعلن قراره باحتساب ركلة جزاء للأهلي وطرد إلياس شتي مدافع الترجي.

وتقدم علي معلول لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 38 وسجل منها هدف تقدم الأهلي بعدما وضع الكرة بقوة في منتصف مرمى المعز بن شريفية.

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#دوري_أبطال_أفريقيا



الحكم يرضخ لاحتجاجات لاعبي الأهلي ويلجأ للـVAR

ثم يعلن ركلة جزاء وطرد 🟥

التونسي علي معلول ينجح في تنفيذ الركلة ويضعها داخل شباك الترجي



#دوري_أبطال_أفريقيا #CAFCL pic.twitter.com/zUp8og1uaO — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2021

وأجرى معين الشعباني المدير الفني للترجي التبديل الأول بنزول الظهير الأيسر محمد أمين بن حمودة بدلا من أنيس البدري.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

مع بداية الشوط الثاني دفع بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي بـ حسين الشحات بدلا من طاهر محمد طاهر.

واندفع الترجي في محاولة لتسجيل هدف التعادل مع اعتماد الأهلي على الهجمات المرتدة.

ليأتي الهدف الثاني للأهلي بقدم محمد شريف في الدقيقة 56 بعدما تلقى تمريرة رائعة من أفشة ضرب بها التسلل ووضعها مهاجم الأهلي بالقدم اليسرى في الشباك التونسية.

ثم دفع موسيماني بـ جونيور أجايي بدلا من أليو ديانج.

واستمر أفشة في إرسال الهدايا إلى زملائه وأرسل كرة طويلة وضعت حسين الشحات في مواجهة المرمى ليضعها الأخير من أعلى الحارس معز بن شريفية في الشباك مسجلا الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 60.

لكن الحكم أشار إلى تسلل وتوقف اللعب لحين مراجعة اللعبة في الفيديو.

ليعود الحكم ويؤكد صحة اللعبة ويحتسب الهدف الثالث للأهلي عن طريق حسين الشحات.

واحتفل لاعبو الأهلي بالإشارة إلى رقم 10 دعما لعماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.

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#دوري_أبطال_أفريقيا



محمد مجدي أفشه مرر كرة حاسمة لحسين الشحات الذي انفرد

بالمرمى وأودعها الشباك بشكل رائع.. احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو 📺#CAFCL pic.twitter.com/8dRhmPuVoX — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 26, 2021

وكاد محمد شريف أن يسجل الهدف الرابع للأهلي بعدما قابل عرضية أكرم توفيق بتسديدة قوية لكن المعز بن شريفية أبعدها ببراعة.

وأجرى موسيماني تبديل ثلاثي للأهلي ودفع بكل من رامي ربيعة ووليد سليمان وكهربا بدلا من أيمن أشرف وأفشة ومحمد شريف.

واستمر الأهلي في الهجوم وانطلق وليد سليمان من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية مرت جوار مرمى الترجي.

وواصل الأهلي هجومه على الترجي في محاولات لإحراز الهدف الرابع ولكن لم تتغير النتيجة في الدقائق المتبقية.

ليطلق الحكم صافرة النهاية ويعلن فوز الأهلي وتأهله للنهائي.