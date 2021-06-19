ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس

أحداث مثيرة شهدتها مباراة الأهلي والترجي التونسي في ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قبل ساعة من انطلاق المباراة، أطلقت قوات الشرطة التونسية الغاز المسيل للدموع على جماهير الفريق التونسي للسيطرة عليهم في المدرجات.

في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة وقبل نصف ساعة نزل لاعبو الأهلي لبدء عمليات الإحماء استعدادا لخوض المباراة.

دقائق قليلة غادر لاعبو الأهلي أرضية ملعب رادس بعد تعرضهم للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

🚨| لاعبو الأهلي يغادرون ملعب حمادي العقربي بعد تعرضم للإختناق pic.twitter.com/M0HPsN0FW6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

طاقم تحكيم مباراة الأهلي والترجي التونسي بقيادة فيكتور جوميز غادر ملعب حمادي ‏العقربي برادس منذ قليل، بسبب عدم قدرته على أداء عمليات الإحماء نظرا لانتشار الغاز ‏المسيل.‏

فيما دفع الأمن التونسي بقوات إضافية للسيطرة على الشغب الجماهيري في الملعب قبل مباراة الأهلي والترجي.‏

🚨| اشتباكات عنيفة بين الأمن التونسي وجماهير الترجي في المدرجات pic.twitter.com/DFwN0vm6wb — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) June 19, 2021

كما سحب معين الشعباني المدير الفني للترجي لاعبي الفريق من أرض الملعب بسبب أعمال الشغب.

وسقط بعض الجماهير من المدرجات، وتعرض العديد منهم للإغماء، بسبب تعرضهم للاختناق، وعدم قدرتهم على التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع.

في ذلك الوقت أشار مراسل شبكة بي إن سبورتس القطرية إلى أن بداية اللقاء قد تتأخر!

حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي، حرص على النزول إلى أرضية ملعب رادس، للسيطرة على شغب جماهير الفريق في المدرجات.

أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي للأهلي رفض بالتنسيق مع المسؤول الطبي للكاف نزول لاعبي الفريق لأرض الملعب لاستكمال عمليات الإحماء بسبب أزمة الغاز حرصا على سلامة اللاعبين.

ثم عُقد اجتماع ضم كلا من طاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز ومراقب المباراة والمنسق ورياض بن نور مدير الكرة بالترجي التونسي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لاتخاذ قرار بشأن المباراة.

مراسل شبكة بي إن سبورتس كشف بعدها أن المباراة تأجلت بدايتها لمدة نصف ساعة على أن تبدأ في السادسة والنصف.

وعقدت مشاورات بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، لحسم موقف الفريق من المباراة قبل إخطار الكاف ومراقب المباراة بالقرار النهائي.

وبعد هدوء الأحداث، عاد لاعبو الفريقين لاستئناف عمليات الإحماء.































وكشفت قناة الأهلي إقامة المباراة في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، أي تأجلت ساعة عن موعدها الأصلي.

وسلًم الأمن التونسي مراقب المباراة وحكم لقاء الأهلي والترجي إقرارا مكتوبا وموقعا أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة وتأمين لاعبي الأهلي.

وأخيرا أعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" إقامة المباراة في السابعة مساءً لتقام بعد ساعة كاملة من التأجيل.