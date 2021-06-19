مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل انطلاق مباراة الترجي والأهلي 30 دقيقة

السبت، 19 يونيو 2021 - 18:09

كتب : محمد عبد العظيم

لاعبو الأهلي يتعرضون للاختناق بسبب الغاز في ملعب رادس

قرر مراقب مباراة الترجي والأهلي تأجيل انطلاق المواجهة لمدة 30 دقيقة بسبب أحداث الشغب بين جمهور الفريق التونسي والأمن هناك في ملعب رادس.

وقال مصدر من الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "بعد اجتماع بين مراقب مباراة الترجي والأهلي وطاقم التحكيم وسيد عبد الحفيظ تم الاتفاق على تأجيل انطلاق اللقاء لمدة 30 دقيقة".

وأضاف "إذا استمرت أحداث الشغب سيتم تأجيل انطلاق المواجهة مرة أخرى".

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

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ماذا حدث؟

أطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع للسيطرة على جماهير الترجي في مدرجات ملعب رادس قبل دقائق من مواجهة الأهلي.

وسمحت الجهات الأمنية التونسية بحضور 5 آلاف من جماهير الترجي للمباراة.

لكن الأمن التونسي اضطر إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الجماهير التي بدأت تدخل للملعب بأعداد أكثر من 5 آلاف.

وغادر لاعبو الأهلي ملعب رادس بعد تعرضهم للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

كما غادر طاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز ملعب المباراة بسبب الاختناق.

وأبلغ فيكتور جوميز لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي بصعوبة إدارته للمواجهة في ظل الأجواء الحالية. (طالع التفاصيل)

ودفع الأمن التونسي بقوات إضافية للسيطرة على أعمال شغب جماهير الترجي.

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