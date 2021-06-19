مصدر من كاف لـ في الجول: فيكتور جوميز أخبرنا بصعوبة إدارته لمباراة الترجي والأهلي

أبلغ الجنوب إفريقي فيكتور جوميز حكم مباراة الترجي والأهلي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصعوبة إدارته للمواجهة في الظروف الحالية.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وكشف مصدر مسؤول من داخل الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "فيكتور جوميز حكم المباراة أبلغ لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي بصعوبة إدارته للمواجهة في ظل الأجواء الحالية".

وأضاف "هناك اجتماع عاجل منعقد الآن لحسم مصير المباراة".

وأتم تصريحاته "القرار سيخرج سواء بإطلاق صافرة المباراة أو تأجيلها".

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ماذا حدث؟

أطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع للسيطرة على جماهير الترجي في مدرجات ملعب رادس قبل دقائق من مواجهة الأهلي.

وسمحت الجهات الأمنية التونسية بحضور 5 آلاف من جماهير الترجي للمباراة.

لكن الأمن التونسي اضطر إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الجماهير التي بدأت تدخل للملعب بأعداد أكثر من 5 آلاف.

وغادر لاعبو الأهلي ملعب رادس بعد تعرضهم للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

كما غادر طاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز ملعب المباراة بسبب الاختناق.

ودفع الأمن التونسي بقوات إضافية للسيطرة على أعمال شغب جماهير الترجي.