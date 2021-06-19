مصدر من كاف لـ في الجول: فيكتور جوميز أخبرنا بصعوبة إدارته لمباراة الترجي والأهلي

السبت، 19 يونيو 2021 - 17:55

كتب : محمد عبد العظيم

جمهور الترجي في ملعب رادس

أبلغ الجنوب إفريقي فيكتور جوميز حكم مباراة الترجي والأهلي، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بصعوبة إدارته للمواجهة في الظروف الحالية.

ويلعب الأهلي ضد الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وكشف مصدر مسؤول من داخل الاتحاد الإفريقي لـFilGoal.com: "فيكتور جوميز حكم المباراة أبلغ لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي بصعوبة إدارته للمواجهة في ظل الأجواء الحالية".

أخبار متعلقة
مباشر في إفريقيا - مراسل بي إن سبورتس: بداية المباراة ستتأخر نصف ساعة الأمن التونسي يطلق الغاز للسيطرة على جماهير الترجي قبل دقائق من مباراة الأهلي تشكيل الأهلي – أكرم ظهير أيمن وأفشة على الدكة.. طاهر ومحسن وشريف يهاجمون الترجي تشكيل الترجي – الهوني وعبد الباسط وتوجي يهاجمون الأهلي

وأضاف "هناك اجتماع عاجل منعقد الآن لحسم مصير المباراة".

وأتم تصريحاته "القرار سيخرج سواء بإطلاق صافرة المباراة أو تأجيلها".

تابع مباشرة ما يحدث من هنا

ماذا حدث؟

أطلق الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع للسيطرة على جماهير الترجي في مدرجات ملعب رادس قبل دقائق من مواجهة الأهلي.

وسمحت الجهات الأمنية التونسية بحضور 5 آلاف من جماهير الترجي للمباراة.

لكن الأمن التونسي اضطر إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الجماهير التي بدأت تدخل للملعب بأعداد أكثر من 5 آلاف.

وغادر لاعبو الأهلي ملعب رادس بعد تعرضهم للاختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.

كما غادر طاقم التحكيم بقيادة فيكتور جوميز ملعب المباراة بسبب الاختناق.

ودفع الأمن التونسي بقوات إضافية للسيطرة على أعمال شغب جماهير الترجي.

الترجي الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
"قلب الأسد إلى كتالونيا".. برشلونة يعلن تعاقده مع ديباي 6 دقيقة | ميركاتو
مؤتمر أروابارينا: مواجهة الرجاء صعبة.. والإصابات سبب نتائج الفريق 17 دقيقة | إفريقيا
لوريس: راضون بالنقطة.. والهدف صعب علينا المأمورية 24 دقيقة | يورو 2020
مباشر في إفريقيا - الترجي (0) (0) الأهلي.. شريف يهدر فرصة أولى 25 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
جريزمان: وجود الجماهير صعب المباراة علينا 34 دقيقة | يورو 2020
مران الزمالك – مشاركة فتوح.. وكارتيرون يوجه رسالة للاعبين 46 دقيقة | الدوري المصري
مصدر من كاف لـ في الجول: تأجيل انطلاق مباراة الترجي والأهلي 30 دقيقة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مصدر من كاف لـ في الجول: فيكتور جوميز أخبرنا بصعوبة إدارته لمباراة الترجي والأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 كارتيرون: الأهلي هو بايرن مصر.. ولم أشاهد طوال حياتي ما يحدث في دوري هذا الموسم 4 انتهت كرة سلة - الزمالك (86)-(81) الجزيرة.. الأبيض للنهائي
قد ينال إعجابك