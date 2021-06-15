الأهلي يخاطب وزير الرياضة واتحاد الكرة لحضور الجماهير أمام الترجي

خاطب النادي الأهلي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لحضور الجماهير الحمراء لمباراة الترجي التونسي.

وكان مصدر في الأهلي كشف لـFilGoal.com أن النادي سيطلب المعاملة بالمثل حال تأكد حضور الجمهور لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي على ملعب رادس. (طالع التفاصيل)

وحصل الترجي على الموافقات الأمنية لحضور 5 آلاف من جماهيره لمباراة الأهلي يوم السبت المقبل. (طالع التفاصيل)

كذلك أرسل الأهلي خطابا إلى اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد يطلب فيه دعم الاتحاد لحضور الجماهير الحمراء لمواجهة الترجي.

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن إدارة النادي تؤكد على رغبتها فى التعاون مع كافة الجهات المعنيه بهذا الأمر، خاصة وأن فريق الأهلي ينتظر الدعم الجماهيري الكبير في هذه المرحلة المهمة من مشوار دوري الأبطال، باعتباره ممثلا للكرة المصرية.

ووصلت بعثة الأهلي منذ قليل إلى مطار قرطاج استعدادا لمواجهة الترجي.

ويلعب الأهلي ضد الترجي يوم السبت المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بملعب رادس.

وتقام مباراة العودة يوم 26 من شهر يونيو الجاري بملعب الأهلي we السلام.

وتأهل الترجي لنصف النهائي بعد تخطي شباب بلوزداد الجزائري، بينما تغلب الأهلي على صنداونز الجنوب إفريقي.