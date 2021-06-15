مصدر بـ الأهلي لـ في الجول: لو تأكد حضور الجمهور لمباراة الترجي سنطلب المعاملة بالمثل

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 13:36

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي - الأهلي - صن داونز

كشف مصدر بالأهلي، أن النادي سيطلب المعاملة بالمثل حال تأكد حضور الجمهور لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الترجي التونسي، على ملعب حمادي العقربي (رادس سابقا).

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لو تأكد حضور الجمهور لمباراة الذهاب ضد الترجي سنطلب المعاملة بالمثل".

وشدد "ذلك بالطبع يتوقف على موافقة الجهات المعنية في مصر على ذلك".

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وفي وقت سابق، كشف مصدر بالترجي التونسي لـ FilGoal.com أن النادي قد حصل على موافقة حكومية بحضور 5000 مشجع لمباراة الفريق ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الترجي الأهلي في مواجهة الذهاب يوم السبت المقبل، قبل أن يحل ضيفا على ملعب الأهلي we السلام بعد أسبوع.

المتأهل من الأهلي أو الترجي سيلعب نهائي الأبطال ضد الوداد أو كايزر تشيفز.

ويأمل الأهلي الحفاظ على اللقب بعدما توج به للمرة التاسعة العام الماضي.

الأهلي الترجي في إفريقيا
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