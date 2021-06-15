مصدر بـ الترجي لـ في الجول: حصلنا على موافقة بحضور 5000 مشجع لمباراة الأهلي

كشف مصدر بالترجي التونسي أن النادي قد حصل على موافقة حكومية بحضور 5000 مشجع لمباراة الفريق ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "حصلنا على موافقة حكومية، ومن السلطات الصحية في تونس، بحضور 5000 مشجع لمباراة الأهلي بعد اجتماع اليوم مع وزراء الصحة والرياضة والأمن".

وأوضح "خلال الساعات المقبلة سنراسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بالموافقة، وسنعلن عن آلية الحضور مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية".

ويستضيف الترجي الأهلي يوم السبت المقبل على استاد حمادي العقربي، الشهير بملعب رادس، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

والمتأهل من الأهلي أو الترجي سيلعب نهائي الأبطال ضد الوداد أو كايزر تشيفز.

ويأمل الأهلي الحفاظ على اللقب بعدما توج به للمرة التاسعة العام الماضي.