نبيل معلول: أسلوب الأهلي الهجومي يدور حول أفشة.. وغياب محمد هاني مؤثر

يرى التونسي نبيل معلول المدير الفني الحالي لمنتخب سوريا أن محمد مجدي أفشة يمثل خطورة الأهلي ضد الترجي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي بطل دوري الأبطال لمواجهة الترجي يومي 19 و25 يونيو الجاري.

وقال مدرب الترجي ومنتخب تونس السابق عن المواجهة المرتقبة: "من المستحيل أن يخبرك أحد من الأفضل أو الأقوى في اللقاء، الترجي فاز بالدوري للموسم الخامس تواليا والأهلي لو فاز بالمؤجلات سيتصدر الدوري".

وأضاف "في 2011 الأهلي كان في أفضل حالاته ويضم كل النجوم وقتها واستطاع الترجي بإطاحته من دور المجموعات، وفي 2012 الترجي بطل البطولة واستطاع الأهلي خطف اللقب من تونس".

وشدد "من الصعب التكهن بنتيجة المباراة، أداء الفريق البدني في أسبوع المباراة سيحدد، والجاهز نفسيا وتكتيكيا سيفوز، خاصة في معركة خط الوسط لأن الفريقين يلعبان بنفس الطريقة 4-3-3".

وتطرق للحديث عن أفشة قائلا: "أسلوب الأهلي الهجومي الجماعي منذ قدوم بيتسو موسيماني يدور حول أفشة لأنه يأتي من الخلف ويقدم الزيادة العددية في الدفاع والهجوم ويستغل المساحات التي تظهر من تحركات محمد شريف، وجود أفشة يفرق كثيرا مع الأهلي خاصة في المباريات التي تقام بمصر".

وأردف "غياب محمد هاني مؤثر خاصة أن نقاط قوة الترجي تظهر في حمدو الهوني الجناح الأيسر".

ويواصل أفشة وهاني عملية التأهيل من أجل اللحاق بقمة الترجي المقبلة. (طالع التفاصيل)

وعن إمكانية مشاركة علي معلول، واصل: "مباراة الترجي تحتاج للاعب جاهز بدنيا بنسبة 100% لا أظن أن معلول جاهز بتلك النسبة، المعادلة الصعبة أمام موسيماني هل يبدأ بمعلول أم يلجأ لأيمن أشرف ليلعب كظهير أيسر".

وأكمل "خطورة الترجي تكمن في 3 لاعبين مميزين هم محمد علي بن رمضان ورؤوف بن غيث في الفترة الأخيرة، ولديهم نزعة هجومية مميزة من خلفهم الشعلالي أو كوليبالي".

وأتم "غياب طه ياسين الخنيسي مؤثر لأنه يحب المباريات الكبيرة ولديه شخصية كروية متميزة وسيظهر الفارق في عدم وجوده بمباريات مثل هذه".

مهاجم الترجي تعرض للإيقاف لمدة عام من الاتحاد الإفريقي بسبب المشنطات. (طالع التفاصيل)