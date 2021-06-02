كاف يعلن إيقاف الخنيسي لمدة عام بسبب المنشطات.. وثنائي المولودية لسوء السلوك

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قرارا بإيقاف طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي لمدة عام بسبب خرق قواعد المنشطات.

بالإضافة لإيقاف ثنائي مولودية الجزائر أحمد بوتاجة وعبد النور بلخير لمدة عام أيضا بسبب الاعتداء على حكم مواجهة الفريق ضد الوداد في دوري أبطال إفريقيا.

وجاء بيان كاف كالآتي:

أوقف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم طه ياسين الخنيسي لاعب الترجي التونسي لمدة اثني عشر شهرا (سنة واحدة) من تاريخ الإيقاف المبدئي ، 19 مايو 2021 ، لخرقه قواعد مكافحة المنشطات.

ثبتت إيجابية نتائج اختبار اللاعب طه ياسين الخنيسي لمادة محظورة من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات WADA خلال مباراة بطولة توتال CAF دوري الأبطال بين مولودية الجزائر والترجي التونسي في 10 مايو 2021.

كما قررت لجنة الانضباط إيقاف عبد النور بلخير وأحمد بوتاجة لمدة اثني عشر (12) شهرا. يتم إيقاف اللاعبين من المشاركة في جميع المسابقات التي ينظمها كاف، بما في ذلك مسابقات الأندية وكذلك تلك الخاصة بالمنتخبات الوطنية.

وفرض غرامة قدرها 25000 دولار (خمسة وعشرون ألف دولار أمريكي) على نادي مولودية الجزائر بسبب السلوك غير اللائق والمؤسف ضد حكم المباراة المعنية وتسدد الغرامة بالدولار خلال 60 يوما.

ويأتي ذلك على خلفية الاعتداء على حكم مواجهة مولودية الجزائر والوداد بالركل في ساقه عقب نهاية المواجهة.

وأخيرا أوقفت لجنة كاف للانضباط، يوسو ديال مسؤول جاراف السنغالي لمدة عامين بالإضافة للاعبين مامادو سيلا وألبرت ديين لمدة 6 مباريات.

ويأتي ذلك بعد تعرض حكام مواجهة جاراف أمام القطن الكاميروني للاعتداء يوم 23 مايو 2021 في بطولة الكونفدرالية.