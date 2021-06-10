مران الأهلي – أفشة وهاني يواصلان التأهيل.. ومحاضرة من موسيماني

عاد الأهلي لاستئناف مرانه اليومي بعد فترة راحة سلبية دامت لستة أيام وذلك استغلالا لفترة التوقف الدولي.

وشهد المران عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة فنية مع اللاعبين قبل بدايته على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

ويستعد الأهلي لملاقاة الترجي في الـ19 من شهر يونيو الجاري في ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأجرى الفريق مسحة طبية على هامش المران للكشف عن فيروس كورونا.

وواصل محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي وأدى جلسة علاج طبيعي بالإضافة لتدريبات بدنية متنوعة للعلاج من الإصابة التي يعاني منها بجزع في الرباط الداخلي للكاحل.

وواصل محمد هاني الظهير الأيمن تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابته بشد في العضلة الأمامية.

وخاض هاني تدريبات بدنية ثم أكمل المران بالكرض حول الملعب.