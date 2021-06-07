إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين

غادر حميد احداد جناح الزمالك معسكر منتخب المغرب للمحليين بسبب الإصابة.

حميد أحداد النادي : الزمالك الزمالك

قبل يومين، بدأ المنتخب المغربي للمحليين معسكرا إعداديا بتواجد بدر بانون لاعب الأهلي وحميد أحداد لاعب الزمالك.

وأفاد الموقع الرسمي للاتحاد المغربي لكرة القدم بأن أحداد وعبد المنعم بوطويل مدافع شباب المحمدية خرجا من معسكر الأسود بسبب الإصابة.

وأضاف أن الحسين عموتة مدرب منتخب المغرب للمحليين استدعى صلاح الدين بنيشو لاعب أولمبيك أسفي للدخول في المعسكر الذي يستعد به المغاربة للمشاركة في كأس العرب نهاية هذا العام بقطر.

ولم ينضم الثنائي بانون وأحداد لقائمة المنتخب المغربي والتي أعلنها وحيد خليلوزيتش من قبل استعدادا لوديتي غانا وبوركينا فاسو.

وانضم فقط أشرف بنشرقي من الزمالك لقائمة أسود الأطلس.

ووفقا للموقع الرسمي للمنتخب المغربي، وجه الحسين عموتة المدير الفني للمنتخب المحلي المغربي الدعوة لـ 25 لاعبا في المعسكر الذي يمتد حتى 14 يونيو المقبل.

وتواجد ثنائي قطبي الكرة المصرية في قائمة المنتخب المغربي للمحليين، بالإضافة إلى وليد أزارو لاعب الاتفاق السعودي الحالي والأهلي السابق.

وكان خليلوزيتش قد فسر سبب عدم استدعاء بانون لقائمة أسود أطلس قائلا: "يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة". (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يعود بانون إلى الأهلي للاستعداد لمواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع موعد عودته)

كان نادي الزمالك قد أعلن تلقيه إخطارا من الاتحاد المغربي لكرة القدم، لاستدعاء حميد أحداد لاعب الفريق للمنتخب المغربي. (طالع التفاصيل)

وأوضح مصدر من الاتحاد المغربي لكرة القدم لـFilGoal.com: "استدعينا حميد أحداد من الزمالك بالفعل، لكن لمنتخب المحليين وليس المنتخب الأول".