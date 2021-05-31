وكيلا بانون لـ في الجول: سيسافر إلى المغرب الثلاثاء.. وهذا موعد عودته لـ الأهلي

الإثنين، 31 مايو 2021 - 21:32

كتب : أحمد الخولي

بدر بانون - الأهلي والاتحاد السكندري

كشف محمد عزيز وكريم بلق وكيلا بدر بانون عن سفر مدافع الأهلي إلى المغرب غدا الثلاثاء للانضمام لمعسكر منتخب المحليين.

وقال وكيلا بانون لـFilGoal.com: "بدر سيسافر إلى المغرب غدا الثلاثاء وسيبقى مع المنتخب المغربي للمحليين لحين انتهاء المعسكر الذي ستكون مدته من أسبوع لعشر أيام".

وواصلا "الاستدعاء تم بشكل رسمي واللاعب رحب بتلك الخطوة وقرر الانتظام في المعسكر فورا".

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وكان الحسين عموتة المدير الفني لمنتخب المغرب للمحليين قرر استدعاء بانون للمعسكر الذي ينطلق في الثالث من شهر يونيو المقبل.

يأتي ذلك ضمن خطة منتخب المغرب للمحليين للاستعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في قطر في يناير المقبل.

وقرر منتخب المغرب المشاركة في بطولة كأس العرب في قطر بمنتخب المحليين والمحترفين في قارة إفريقيا، وذلك نظرا لصعوبة استدعاء نجوم المنتخب الأول للمشاركة في البطولة.

ويلعب منتخب المغرب في البطولة ضمن مجموعة تضم السعودية، والفائز من الأردن وجنوب السودان، والفائز من فلسطين وجزر القمر.

بدر بانون الأهلي المغرب
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