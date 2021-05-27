خليلوزيتش يوضح سبب عدم استدعاء بانون لمنتخب المغرب "يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة"

أوضح البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب سبب عدم استدعاء بدر بانون لقائمة أسود الأطلس في الأجندة الدولية.

وشهدت القائمة تواجد أشرف بنشرقي جناح الزمالك لمواجهتي غانا وبوركينا فاسو الوديتين.

وقال خليلوزيتش في المؤتمر الصحفي: "عدم استدعاء بدر بانون؟ بدر مدافع جيد، ويتميز بتقنيات فنية مهمة، لكنه يفتقد لبعض الجزئيات البسيطة. كلنا نعلم أن الكرة الإفريقية تتطلب قوة بدنية في التدخلات، وهذا ما يحتاج تطويره مستقبلا".

وأضاف "عدم استدعاء بانون، لا يعني أنه خارج حساباتي، فأنا أتابعه بشكل مستمر، وأتوصل دائما بإحصائياته ومستجداته كغيره من اللاعبين الآخرين".

وأتم "الأسماء التي استدعيتها في مركز الدفاع، تستحق تواجدها كذلك، في ظل احتكاكها بأندية ولاعبين بمستويات عالمية، ووتيرة لعب مرتفعة بتنافسية أعلى".

وارتدى بانون قميص منتخب المغرب في 7 مناسبات سابقة وسجل هدفا وحيدا بقميص أسود الأطلس.

ومنذ بداية الموسم الجاري خاض بدر 27 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها 4 أهداف.

ويستعد المغرب لمواجهة غانا وديا يوم الثلاثاء 8 يونيو وبوركينا فاسو يوم السبت 12 من الشهر ذاته على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط.