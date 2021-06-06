خبر في الجول – الأهلي لا ينوي الاعتراض على جدول الدوري المُعلن

الأحد، 06 يونيو 2021 - 22:51

كتب : أحمد الخولي

تتويج الأهلي بـ كأس السوبر الإفريقي

لاقى جدول الدوري المُعلن من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، قبول إدارة النادي الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي لا تنوي الاعتراض على الجدول المعلن.

إدارة الأهلي لا تخطط لخلق أي أزمات أو توترات حول فريق الكرة قبل مباراتي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

أخبار متعلقة
كرة سلة - الاتحاد يهزم الأهلي في أولى مباريات سلسلة نصف النهائي صراع الدوري - بالمواعيد.. مباريات الأهلي ومواجهات الزمالك حتى نهاية البطولة الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره انتهت دوري السلة - الأهلي (58)-(71) الاتحاد.. فوز سكندري أول

وفي حالة صعود الأهلي للنهائي عقب مواجهتي الترجي، قد يلتمس الأهلي لدى اتحاد الكرة من أجل مراعاة موقفه للمباراة المقرر إقامتها يوم 17 يوليو حتى الآن، وتأجيل أو ترحيل مباراة او مباراتين فقط.

كان اتحاد الكرة قد أعلن جدول مباريات الدوري حتى نهاية الموسم الجاري صباح اليوم الأحد. (طالع الجدول)

شاهد جدول مباريات الأهلي والزمالك من هنا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في الدوري الأهلي الترجي
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة حميد أحداد في معسكر منتخب المغرب للمحليين 15 دقيقة | إفريقيا
المصري: نثق في علي ماهر.. وكانت لدينا أحلام كبيرة في الكأس ضاعت في 5 دقائق ساعة | الدوري المصري
10 من أعظم مشاهد اليورو عبر التاريخ 2 ساعة | يورو 2020
تقرير تونسي: بينهم الهوني.. خماسي الترجي يشكو النادي للاتحاد التونسي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المقاولون: النحاس مستمر الموسم المقبل.. لم يحدث تواصل من الزمالك بشأن مجلي 2 ساعة | الدوري المصري
كشري: مهمة الإنتاج في البقاء صعبة.. نحتاج لفوزين 2 ساعة | الدوري المصري
وكيلهما: وليد سليمان مستمر مع الأهلي.. وموقف الشناوي من العروض 3 ساعة | الدوري المصري
وكيله لـ في الجول: السولية يعشق الأهلي.. فكرة خروجه للإعارة رؤية مني ودليل على الانتماء 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عبد الحفيظ لـ في الجول: كاف أبلغ الأهلي بتغيير موعد مباراتي الترجي 2 انتهت حسم دوري الطائرة - الأهلي (25)-(22) الزمالك.. الأحمر يتوج باللقب 3 الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره 4 قائمة المنتخب الأولمبي - مصطفى محمد ومرموش وإمام عاشور يواجهون جنوب إفريقيا وديا
قد ينال إعجابك