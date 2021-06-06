خبر في الجول – الأهلي لا ينوي الاعتراض على جدول الدوري المُعلن

لاقى جدول الدوري المُعلن من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم، قبول إدارة النادي الأهلي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن إدارة الأهلي لا تنوي الاعتراض على الجدول المعلن.

إدارة الأهلي لا تخطط لخلق أي أزمات أو توترات حول فريق الكرة قبل مباراتي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي.

وفي حالة صعود الأهلي للنهائي عقب مواجهتي الترجي، قد يلتمس الأهلي لدى اتحاد الكرة من أجل مراعاة موقفه للمباراة المقرر إقامتها يوم 17 يوليو حتى الآن، وتأجيل أو ترحيل مباراة او مباراتين فقط.

كان اتحاد الكرة قد أعلن جدول مباريات الدوري حتى نهاية الموسم الجاري صباح اليوم الأحد. (طالع الجدول)

شاهد جدول مباريات الأهلي والزمالك من هنا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.