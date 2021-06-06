صراع الدوري - بالمواعيد.. مباريات الأهلي ومواجهات الزمالك حتى نهاية البطولة

الأحد، 06 يونيو 2021 - 16:22

كتب : FilGoal

الأهلي والزمالك

يشتعل صراع صدارة الدوري المصري، وبدأت ملامحه النهائية في الظهور بعد معرفة جدول البطولة حتى نهايتها.

ويقدم FilGoal.com مباريات الزمالك والأهلي في البطولة حتى نهايتها، بمواعيدها وملاعبها.

مباريات الزمالك حتى نهاية الدوري

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17 يونيو: الزمالك – أسوان (استاد القاهرة)

28 يونيو: مصر للمقاصة – الزمالك (استاد الجيش بالسويس)

5 يوليو: الزمالك – غزل المحلة (استاد القاهرة)

7 أغسطس: الاتحاد السكندري – الزمالك (استاد الإسكندرية)

12 أغسطس: الإسماعيلي – الزمالك (استاد الإسماعيلية)

15 أغسطس: الزمالك – وادي دجلة (استاد القاهرة)

18 – 19 أغسطس: كليوباترا - الزمالك (استاد السويس الجديد)

22 – 23 أغسطس: الزمالك – الإنتاج الحربي (استاد القاهرة)

25-26 أغسطس: البنك الأهلي – الزمالك (استاد بتروسبورت)

مباريات الأهلي حتى نهاية الدوري

1يوليو: الأهلي – بيراميدز (استاد الأهلي we السلام)

4 يوليو: سموحة – الأهلي (استاد الإسكندرية)

8 يوليو: المقاولون العرب – الأهلي (استاد بتروسبورت)

11 يوليو: مصر للمقاصة – الأهلي (استاد الجيش بالسويس)

22 يوليو: الأهلي – البنك الأهلي (استاد الأهلي we السلام)

25 يوليو: الإنتاج الحربي – الأهلي (استاد السلام)

29 يوليو: أسوان – الأهلي (استاد أسوان)

2 أغسطس: وادي دجلة – الأهلي (استاد السلام)

5 أغسطس: الأهلي – سيراميكا كليوباترا (استاد الأهلي we السلام)

9 أغسطس: الأهلي – الإسماعيلي (استاد الإسكندرية)

12 أغسطس: الأهلي – إنبي (استاد الأهلي we السلام)

15 أغسطس: الأهلي – طلائع الجيش (استاد الأهلي we السلام)

18-19 أغسطس: الأهلي – المصري (استاد الإسكندرية)

22-23 أغسطس: الجونة – الأهلي (استاد خالد بشارة)

25-26 أغسطس: الأهلي – أسوان (استاد الأهلي we السلام)

ويتصدر الزمالك الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل الأهلي ثانيا بـ 41 نقطة من 19 مباراة.

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