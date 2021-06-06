الإعلان عن جدول الدوري حتى نهايته.. الأهلي يخوض 5 مؤجلات خلال الأولمبياد والزمالك ينتظره

يخوض الأهلي 5 مباريات من مؤجلاته في الدوري، خلال فترة لعب أولمبياد طوكيو 2020، بحسب جدول الدوري الذي أعلن عنه اتحاد الكرة.

ويخوض الأهلي 5 مباريات خلال فترة الأولمبياد، فيما يلعب الزمالك مبارياته بشكل طبيعي دون تأجيل حتى يوم 5 يوليو، قبل أن يتوقف عن اللعب حتى استكمال المؤجلات.

ومن المنتظر، أن ينتهي الدوري خلال الأسبوع الأخير من أغسطس، حسب خطة اتحاد الكرة.

ويعود الزمالك للدوري يوم 17 يونيو بعد انتهاء التوقف الدولي بمواجهة أسوان ضمن الجولة 26، فيما لن يلعب الأهلي تلك الجولة بسبب مواجهتي الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويعود الأهلي للدوري في الجولة 27، بمواجهة بيراميدز يوم 1 يوليو على استاد السلام عوضا عن 2 يوليو، فيما يواجه الزمالك مصر للمقاصة على استاد الجيش بالسويس قبلها بيومين.

وبعدها يواجه الأهلي سموحة في الإسكندرية يوم 4 يوليو، والمقاولون العرب في بتروسبورت يوم 8 يوليو في مباراة مؤجلة، ومصر للمقاصة في السويس يوم 11 يوليو، ومع احتمالية وصوله لنهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 17 يوليو، يستأنف مبارياته خلال فترة الأولمبياد.

وفي نفس الفترة، يواجه الزمالك المحلة في القاهرة يوم 5 يوليو، ثم يتوقف عن اللعب حتى تُستكمل مؤجلات البطولة.

مباريات الأهلي خلال الأولمبياد

من المنتظر أن يواجه الأهلي البنك الأهلي في استاد السلام يوم 22 يوليو، ثم الإنتاج الحربي على نفس الملعب يوم 25 يوليو، ثم أسوان في أسوان يوم 29 يوليو، ثم وادي دجلة في استاد السلام يوم 2 أغسطس، وسيراميكا كليوباترا على نفس الملعب يوم 5 أغسطس.

وفي الجولة 29 سيكون الأهلي الزمالك قد لعبا عددا متساويا من المباريات، ليلعبا كل الجولات التالية بشكل طبيعي مع بقية فرق الدوري.

فيواجه الأهلي الإسماعيلي في استاد الإسكندرية يوم 9 أغسطس، فيما يستضيف الاتحاد الزمالك على نفس الملعب قبل هذا التاريخ بيومين، أي يوم 7 أغسطس، وستكون تلك أول مباراة للزمالك في الدوري منذ مواجهة المحلة في القاهرة يوم 5 يوليو.

ويستهدف اتحاد الكرة إنهاء الدوري يوم 26 أغسطس مع وضع مواعيد الجولات الثلاثة الأخيرة قبلها لمراعاة تكافؤ الفرص بالنسبة لتحديد البطل أو أطراف المربع الذهبي، والهابطين.

ويتصدر الزمالك الدوري بـ 55 نقطة من 25 مباراة، فيما يحل الأهلي ثانيا بـ 41 نقطة من 19 مباراة.