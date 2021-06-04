جلوبو سبورتي: لاعبو البرازيل لا يشعرون بالراحة من المشاركة في كوبا أمريكا

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 17:42

كتب : FilGoal

البرازيل - تصفيات كأس العالم 2022

كشفت شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية عدم ارتياح لاعبي المنتخب البرازيلي للمشاركة في كوبا أمريكا والتي تستضيفها البلاد بدءا من الثالث عشر من يونيو الجاري.

قبل أيام أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية استبعاد كولومبيا والأرجنتين وإسناد التنظيم للبرازيل. (طالع التفاصيل)

وأعرب اللاعبون لـ تيتي المدير الفني وجونينيو باوليستا المدرب المساعد عدم ارتياحهم لمعرفة قرار إقامة البطولة في البرازيل عبر وسائل التواصل الاجتماعي وسألوا عن إمكانية عدم إقامتها.

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وكان روجيرو كابوكلو رئيس الاتحاد البرازيلي قد زار المنتخب عشية إعلان استضافة البلاد للبطولة ولم يخبرهم وهو ما تسبب غضب بينهم بسبب عدم معرفتهم بما يحدث.

وطالب اللاعبون بإجراء محادثة أخرى مع روجيرو، في ظل التساؤلات عن لماذا قبلت البلاد استضافة البطولة في ظل تخلي كولومبيا والأرجنتين عنها.

وأضاف التقرير أن الاتحاد البرازيلي يؤمن بإمكانية حل الأزمة ولا يوجد خطر من مقاطعة كوبا أمريكا.

وأشار التقرير إلى أن لجنة اللاعبين المحترفين في فيفا "FIFApro" تشجع اللاعبين على عدم المشاركة في البطولة، في ظل الأوضاع الغير آمنه بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكان تقرير لشبكة “ESPN” قد أشار إلى غضب لاعبو الأرجنتين من نقل البطولة وأنهم ينون مقاطعتها وعدم المشاركة. (طالع التفاصيل)

وغاب كاسيميرو قائد منتخب البرازيل عن المشاركة في المؤتمر الصحفي لمواجهة الإكوادور في التصفيات، كما أعلن تيتي المدير الفني أن قرار اللاعبين سيصدر قريبا بعد انتهاء التصفيات. (طالع التفاصيل)

البرازيل كوبا أمريكا
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