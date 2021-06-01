تقرير: لاعبو الأرجنتين يطالبون بمقاطعة كوبا أمريكا

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 11:21

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا 2020

أغضب قرار اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول" بنقل استضافة بطولة كوبا أمريكا من الأرجنتين إلى البرازيل لاعبي المنتخب الأرجنتيني، ويفكرون في مقاطعة البطولة.

ووفقا للنسخة البرازيلية من شبكة ESPN فأن لاعبو منتخب الأرجنتين أجروا مكالمات مع زملائهم من فرق أخرى لمقاطعة البطولة وعدم المشاركة.

ويظهر غضب لاعبو الأرجنتين بسبب موقف الاتحاد المحلي والحكومة بإيقاف المسابقات المحلية بشكل مؤقت وهو ما أدى لتقليل فرص استضافة البطولة بعد انسحاب كولومبيا.

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وينتج الغضب من دافعين: الأول فرصة حصد اللقب لأول مرة منذ 1993 وكذلك إمكاينة أن يحصد ليونيل ميسي لقبا استعصى عليه ولم يحققه من قبل، وكان تحقيق اللقب أحد طموحات اللاعبين.

وكان من المقرر أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة لأول مرة في تاريخها بتنظيم مشترك، إلا أن الأولى استبعدت بسبب الأحداث السياسية في البلاد.

وتم استبعاد الأرجنتين وإسناد التنظيم للبرازيل أمس الإثنين قبل 13 يوما من انطلاق المسابقة.

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" تنظيم بطولة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل.

وذلك بعد ساعات من سحب تنظيم البطولة من الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن بيان كونميبول أن البطولة ستقام في المواعيد نفسها، في الفترة ما بين 13 يونيو وحتى 10 يوليو.

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين مباريات المجموعة الأولى للبطولة، على أن تستضيف كولومبيا مباريات المجموعة الثانية.

يذكر أن البرازيل استضافت بطولة كوبا أمريكا الأخيرة عام 2019.

كوبا أمريكا الأرجنتين
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