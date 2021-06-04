بعد نقل كوبا أمريكا لـ البرازيل.. تيتي: اللاعبون سيكشفون موقفهم للناس قريبا

ألمح تيتي مدرب البرازيل أن لاعبيه ليسوا سعداء بقرار نقل كوبا أمريكا إلى بلده قبل أيام قليلة من انطلاق البطولة.

وتقرر إقامة كوبا أمريكا في البرازيل بعد سحب تنظيمها من الأرجنتين وكولومبيا بسبب تفشي فيروس كورونا في الأولى واضطراب الشارع بسبب مظاهرات في الثانية.

وغاب كاسيميرو لاعب ريال مدريد وقائد البرازيل عن المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الإكوادور فجر السبت في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وفسر تيتي ما يجري بالقول في المؤتمر:"طالبنا اللاعبين بالتركيز فقط على لقاء الإكوادور، طلبوا التحدث مباشرة مع رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم".

وواصل "كانت محادثة مباشرة. موقف اللاعبين واضح. لدينا موقف ولن نعلن عنه الآن".

واستمر "أولويتنا الآن هي اللعب جيدا والفوز على الإكوادور. نتفهم أن الموقف سيصبح أوضح بعد هذا التوقف الدولي. اللاعبون لديهم رأي، نقلوه للرئيس وسيعلنونه للناس في الوقت المناسب".

وأتم "لهذا كاسيميرو لم يحضر المؤتمر".

وتنطلق كوبا أمريكا في 13 يونيو بلقاء البرازيل وفنزويلا في المجموعة الثانية.

وتضم المجموعة أيضا كولومبيا والإكوادور وبيرو بينما تلعب الأرجنتين في المجموعة الأولى مع تشيلي وباراجواي وأوروجواي وفنزويلا.

ويتأهل 4 فرق من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.

وتلعب البرازيل يوم السبت في تصفيات المونديال ضد الإكوادور ثم تحل ضيفة على باراجواي يوم الثلاثاء.

وتتصدر البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 برصيد 12 نقطة بعد 4 انتصارات.