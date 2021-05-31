البرازيل تستضيف كوبا أمريكا

الإثنين، 31 مايو 2021 - 16:22

كتب : FilGoal

كوبا أمريكا

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الإثنين تنظيم بطولة كوبا أمريكا 2021 في البرازيل.

وذلك بعد ساعات من سحب تنظيم البطولة من الأرجنتين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأعلن بيان كونميبول أن البطولة ستقام في المواعيد نفسها، في الفترة ما بين 13 يونيو وحتى 10 يوليو.

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قبل أيام، عرضت الأرجنتين بشكل رسمي استضافة بطولة كوبا أمريكا 2021 بمفردها عقب استبعاد كولومبيا.

وكان من المفترض أن تستضيف كولومبيا والأرجنتين البطولة بشكل مشترك ولأول مرة في تاريخ المسابقة، إلا أن الأولى اعتذرت بسبب الاحتجاجات المستمرة في البلاد.

وبحسب بيان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" يوم الخميس الماضي فأن ألبرتو فيرنانديز رئيس الأرجنتين عقد اجتماعا مع أليخاندرو دومينجيز رئيس الاتحاد وعرض عليه "بروتوكول صارم لاستضافة البطولة، تم تقييم الجوانب التنظيمية واللوجستية -مع الإذن النهائي بملعب إضافي- وكل ما يتعلق بالبروتوكولات الصحية".

وكان من المقرر أن تستضيف الأرجنتين مباريات المجموعة الأولى للبطولة، على أن تستضيف كولومبيا مباريات المجموعة الثانية.

يذكر أن البرازيل استضافت بطولة كوبا أمريكا الأخيرة عام 2019.

كوبا أمريكا
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