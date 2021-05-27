سكاي: توتنام يتواصل مع بوكيتينو.. زيدان وكونتي مرشحان لـ باريس سان جيرمان

الخميس، 27 مايو 2021 - 11:55

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - باريس سان جيرمان

سوق انتقالات المدربين في صيف 2021 قد يصبح مجنونا وتاريخيا.

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية وجود محادثات بين توتنام والأرجنتيني ماوريتسيو بوكيتينو المدير الفني لـ باريس سان جيرمان للعودة لتدريب الفريق مرة أخرى.

الأرجنتيني عُين مديرا فنيا للفريق الباريسي في يناير الماضي خلفا لـ توماس توخيل بعقد يمتد لصيف 2022 مع خيار التمديد لصيف آخر.

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وحقق مارويتسيو لقب كأس السوبر الفرنسي وكأس فرنسا مع سان جيرمان وخسر لقب الدوري بفارق نقطة عن ليل وودع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي أمام مانشستر سيتي.

وكان بوكيتينو قد أقيل من تدريب توتنام في نوفمبر 2019 وخلفه البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه.

وقاد الأرجنتيني البالغ 49 عاما الفريق الباريسي في 34 مباراة فاز في 24 وتعادل في 3 وخسر 7.

ومع الديوك اللندنية، قاد الفريق لـ 5 سنوات، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2019، وخلال 293 مباراة فاز في 160 وتعادل في 60 وخسر 73.

ونقل موقع "le10sport" الفرنسي ما أشار له الصحفي الإيطالي "نيكولو شيريا" في وقت سابق من اليوم إلى أن الأرجنتيني قد لا يكون المدير الفني لـ باريس سان جيرمان الموسم المقبل في ظل عدم وجود علاقة جيدة مع ليوناردو المدير الرياضي للنادي.

وأشار إلى أن زين الدين زيدان وأنطونيو كونتي من الأسماء المحتملة لخلافة الأرجنتيني.

وكان كونتي قد انفصل عن إنتر بالتراضي أمس عقب موسمين بقميص النيراتزوري. (طالع التفاصيل)

فيما أوضح الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أن زيدان أصبح قريبا للغاية من مغادرة مقاعد ريال مدريد الفنية. (طالع التفاصيل)

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