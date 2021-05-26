رومانو: زيدان قرر الرحيل عن ريال مدريد

قرر زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الرحيل عن تدريب الفريق.

وبحسب فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي لدى "سكاي سبورتس" والمختص في أخبار سوق الانتقالات فإن زيدان قرر الرحيل عن الفريق.

وأشار رومانو إلى أن زيدان أبلغ قراره للاعبين ولطافمه التدريبي.

كما أكد أن زيدان سيتواصل مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي في الساعات المقبلة لإبلاغه بالقرار ورحيله عن تدريب الفريق.

وينتهي عقد زيدان مع ريال مدريد بنهاية موسم 2021-2022 لكن يبدو أنه قرر ترك تدريب الفريق الآن.

وكانت إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية قد أفادت أن زيدان قال للاعبيه قبل مباراة إشبيلية إنه سيترك تدريب ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)

لكن توني كروس لاعب ريال مدريد نفى أن يكون زيدان قد قال هذا في غرفة خلع الملابس. (طالع التفاصيل)

وتولى زيدان تدريب ريال مدريد في موسم 2015-2016 قبل أن يقدم استقالته بعد نهاية موسم 2017-2018، بعدما حقق 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا بالإضافة للقب للدوري الإسباني.

قبل أن يعود زيدان مجددا لتدريب ريال مدريد في ولاية ثانية بدأت في مارس لعام 2019.

وحقق زيدان لقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، قبل أن يخسره لصالح أتليتكو مدريد في الموسم الحالي.