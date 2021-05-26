إنتر يعلن فسخ تعاقده مع كونتي

الأربعاء، 26 مايو 2021 - 19:33

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - أنطونيو كونتي

أعلن إنتر ميلان رسميا اليوم الأربعاء فسخ تعاقده بالتراضي مع المدير الفني للفريق أنطونيو كونتي.

ونشر إنتر ميلان بيانا مقتضبا قال خلاله: "يود إنتر ميلان الإعلان عن التوصل لاتفاق مع أنطونيو كونتي لفسخ التعاقد بالتراضي".

وأتم البيان "يشكر النادي بأكمله كونتي على العمل الاستثنائي الذي قام به وقيادته للفريق لحصد لقب الدوري للمرة 19، وسيظل كونتي دائما جزءا من تاريخ النادي".

وذكرت العديد من التقارير الإيطالية بأن سبب الرحيل يعود لرغبة إدارة إنتر في بيع أحد نجوم الفريق لتوفير المزيد من الأموال وزيادة الأرباح.

لكن ذلك الأمر لم يتناسب مع كونتي الذي يريد بناء فريقا قويا لينافس على الألقاب خلال الموسم المقبل.

وذكر موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي اليوم بأن كونتي يتبقى له عاما وحيدا في تعاقده مع إنتر، وهو يحصل على 12 مليون يورو سنويا قيمة راتبه.

وأشار التقرير إلى إن إنتر يريد دفع 6 مليون و500 ألف يورو لفسخ التعاقد فيما يريد كونتي الحصول على 9 ملايين يورو.

وأوضح التقرير بأن إنتر ربما يضع شرطا في فسخ التعاقد يمنع كونتي من تدريب ناد إيطالي في المستقبل القريب.

وتوج كونتي مع إنتر بلقب الدوري الإيطالي في الموسم المنصرم وقاد الفريق للتأهل لنهائي الدوري الأوروبي في الموسم الذي سبقه.

إنتر ميلان كونتي
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