كشري يفسر تصريحاته عبر في الجول: ينقصنا التوفيق.. وكل الاحترام لمنظومة الإنتاج

الإثنين، 24 مايو 2021 - 13:00

كتب : أحمد شاكر

أحمد كشري - أسوان

فسر أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي، تصريحاته عقب الخسارة من سموحة 4-2 في الدوري.

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وقال كشري لـ FilGoal.com: "بعد مباراة سموحة حاولت تحفيز اللاعبين بتلك التصريحات. الفريق يؤدي بشكل جيد ولكن ينقصنا التوفيق".

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وأردف "الإدارة تساند اللاعبين، وأكن كل الاحترام لمنظومة الإنتاج الحربي".

وشدد "سأحارب مع الفريق للحظة الأخيرة. الإسماعيلي دخل لوسط الجدول في 3 مباريات، مازال لدينا أمل".

وسقط الإنتاج الحربي في الجولة 23 من الدوري المصري بالخسارة 4-2 أمام سموحة. (طالع التفاصيل).

وتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 13 نقطة في المركز الأخير.

الإنتاج الحربي أحمد كشري
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