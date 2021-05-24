كشري يفسر تصريحاته عبر في الجول: ينقصنا التوفيق.. وكل الاحترام لمنظومة الإنتاج

فسر أحمد كشري المدير الفني للإنتاج الحربي، تصريحاته عقب الخسارة من سموحة 4-2 في الدوري.

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وقال كشري لـ FilGoal.com: "بعد مباراة سموحة حاولت تحفيز اللاعبين بتلك التصريحات. الفريق يؤدي بشكل جيد ولكن ينقصنا التوفيق".

وأردف "الإدارة تساند اللاعبين، وأكن كل الاحترام لمنظومة الإنتاج الحربي".

وشدد "سأحارب مع الفريق للحظة الأخيرة. الإسماعيلي دخل لوسط الجدول في 3 مباريات، مازال لدينا أمل".

وسقط الإنتاج الحربي في الجولة 23 من الدوري المصري بالخسارة 4-2 أمام سموحة. (طالع التفاصيل).

وتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 13 نقطة في المركز الأخير.