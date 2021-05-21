إلى المربع الذهبي.. سموحة يُغرق الإنتاج برباعية

واصل سموحة عروضه الممتازة بفوز ساحق على الإنتاج الحربي برباعية.

وفاز سموحة على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.

سجل أحمد عبد القادر هدفين، وأطهر الطاهر هدف، ورفيق كابو آخر لسموحة، فيما سجل محمد عبد المجيد ومصطفى البدري لـ الإنتاج الحربي.

الفوز رفع رصيد سموحة إلى 35 نقطة مرتقيا للمركز الرابع على حساب بيراميدز مؤقتا، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 13 نقطة في المركز الأخير.

سموحة تقدم في الدقيقة الـ33 عن طريق أطهر الطاهر من كرة ثابتة، سجلها مباشرة في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

الشوط الثاني

عرفة السيد شارك مع بداية الشوط الثاني في صفوف سموحة بدلا من محمد نادي.

في المقابل، شارك حميدة ماو محمد عبد المجيد بدلا من إبراهيم عبد الخالق، وعبد الرحمن رزق.

سموحة سجل هدفا ثانيا في الدقيقة الـ58 عن طريق أحمد عبد القادر. تمريرة من عبد الكبير الوادي إلى عبد القادر الذي سجلها في المرمى.

أحمد سامي دفع هنا بـ محمود عبد الحليم ورفيق كابو في الدقيقة الـ63 بدلا من محمد متولي "كناريا"، وعبد الكبير الوادي.

رفيق كابو أحدث الفارق بمجرد دخوله وشكل خطورة كبيرة.

التونسي كاد يسجل سريعا في الدقيقة الـ65 بعدما راوغ المدافعين وسدد تجاه المرمى، لكن محمد الشبيني أنقذ الكرة من على خط المرمى.

كابو لم ييأس، بل زاد من تشكيل الخطورة، وصنع فعلا الهدف الثالث في الدقيقة الـ70 بتمريرة إلى أحمد عبد القادر الذي سدد مباشرة في المرمى.

وتكفل كابو بتسجيل الرابع بنفسه في الدقيقة الـ73 من انفراد، سجل الكرة بجانب بوسكا، ليحسم اللقاء تماما.

سموحة أجرى تبديلان جديدان في الدقيقة الـ75 بدخول إسلام جمال بدلا من مصطفى فتحي ومحمد رزق بدلا من أحمد عبد القادر.

في المقابل، شارك محمد طارق أبو العز ومحمد بازوكا بدلا من محمد رمضان وأحمد علي.

عودة متأخرة

الإنتاج الحربي حاول العودة في اللقاء، لكن متأخرا.

الفريق العسكري تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الـ88، سجلها محمد عبد المجيد في المرمى.

واستمر الضغط وأثمر عن هدف ثاني في الدقيقة الـ92 من كرة ثابتة، قابلها مصطفى البدري بلمسة في المرمى، لينتهي اللقاء بفوز سموحة بأربعة أهداف مقابل هدفين.