كشري: لا أمتلك من يسجل.. ولدي لاعبين "بتترقص بالتليفون"

الجمعة، 21 مايو 2021 - 23:36

كتب : FilGoal

أحمد كشري - أسوان

هاجم أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لـ الإنتاج الحربي فريقه وقال "لا امتلك من يسجل ولدي لاعبين (بتترقص بالتليفون)".

وسقط الإنتاج الحربي في الجولة 23 من الدوري المصري بالخسارة 4-2 أمام سموحة. (طالع التفاصيل).

وقال كشري عقب نهاية المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس": "الحقيقة الفريق به مشاكل".

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وأضاف "منذ قدومي الأهداف التي سجلتها من ركلات جزاء أو كرات ثابتة، لا امتلك من يسجل الأهداف، في التدريب أحيانا يحتاج اللاعب ساعة للتسجيل، وليس لدي لاعب يسجل".

وأضاف "محمد عبد المجيد حصل على 4 حقن من أجل المشاركة اليوم لأننا لا نمتلك مهاجما وهو الوحيد الذي يستطيع التسجيل والتهديد".

وأكمل "تكوين الفريق من البداية سييء جدا، هناك روح انهزامية في بعض اللاعبين وللأسف في لاعبين ليسوا صغارا، وأتحمل المسؤولية".

وواصل "المباراة كانت سهلة وكان هناك شك في ركلة جزاء لنا، ومن أول تسديدة على المرمى من سموحة سجلوا".

وأردف "تغييراتي كانت لتأمين الفريق لأن هناك شوارع و(اللاعب بيترقص بالتليفون عندي)، وعندما فعلت ذلك سجلت هدفين، ولو كان هناك إصرار من البداية لكنت فزت".

وأتم "لدي لاعبين محترفين لا أشركهم وهو ما يعني إنهم اقل من المصريين الذين امتلكهم".

وتجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 13 نقطة في المركز الأخير.

أحمد كشري الإنتاج الحربي في الدوري
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