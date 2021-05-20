بين رحيل محتمل وتشكيل لجنة جديدة.. في الجول يكشف الموقف داخل الزمالك كاملا

اللجنة سترحل. اللجنة مستمرة. تصريحات متضاربة خرجت ليلة الأربعاء حول مصير اللجنة المؤقتة، والمكلفة بإدارة نادي الزمالك.

ومع تضارب الأقاويل حول مصير اللجنة، يكشف لكم FilGoal.com الوضع كاملا داخل الزمالك في اللحظة الراهنة.

الانتخابات

حتى الآن، يفترض بأن اللجنة الحالية تتواجد في الزمالك لحين عقد الانتخابات الجديدة. والانتخابات يٌفترض أن تنعقد عقب أوليمبياد طوكيو.

وزارة الشباب والرياضة أصدرت بيانا قبل أيام بأن الانتخابات في موعدها حتى الآن، لكن تأجيل انتخابات الأندية مازال احتمالا واردا وبقوة، في ظل انتظار وزارة الرياضة لقرارات اللجنة الحكومية لإدارة أزمة فيروس كورونا، صاحبة الرأي الأخير في فكرة أي تجمعات بسبب الخوف من انتشار الفيروس.

وضع اللجنة الحالي

تعيين اللجنة الحالية برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، جاء استنادا على لائحة نادي الزمالك الخاصة، والتي اعتٌمدت عام 2019، ومعمولا بها منذ ذلك الحين.

لائحة الزمالك كانت تنص على تعيين 3 مستشارين من أعضاء النادي لإدارته، في حالة خلو مجلس الإدارة لأي سبب من الأسباب.

ولجنة إدارة الزمالك الحالية مكونة من اللواء عماد عبد العزيز رئيسا، والمستشار هشام إبراهيم كنائب، والمستشار سامي صبحي عضوا للجنة.

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نادي الزمالك كان محكوما وفقا للائحة خاصة تم اعتمادها عام 2017، قبل أن يتخذ المجلس السابق للنادي قرارا بتعديلها واعتماد لائحة جديدة عام 2019، وبموجب تلك اللائحة، قررت اللجنة الأوليمبية إصدار قرار بإلغاء لائحة عام 2017، واعتماد لائحة عام 2019.

لكن حكم قضائي صدر سابقا بإبطال لائحة الزمالك لعام 2019 من قبل مركز التسوية الرياضي، ما جعل الزمالك محكوما حاليا باللائحة الاسترشادية الصادرة من وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الأوليمبية، لحين اعتماد الزمالك للائحة جديدة وفقا للقانون المصري.

بموجب ما سبق، فإن رحيل اللجنة الحالية لإدارة نادي الزمالك أمر حتمي، فور إصدار وزارة الرياضة قرارها بتطبيق اللائحة الاسترشادية على نادي الزمالك.

وتنص اللائحة الاسترشادية على وجود لجنة ثلاثية، مكونة من مدير تنفيذي، ومدير مالي، ومدير نشاط رياضي.

إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، صرح بأن اللجنة استقالت بالفعل. (طالع التفاصيل)

أما حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية أيضا، فصرح بأنه يتوقع استقالة اللجنة. (طالع التفاصيل)

في المقابل نفى هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة تقديمها باستقالة، وكشف بأنهم مستمرون في عملهم بشكل طبيعي. (طالع التفاصيل)

الأسماء المرشحة للجنة الجديدة

وفي حالة رحيل اللجنة الحالية لإدارة الزمالك بالفعل، فسيكون على وزارة الرياضة تعيين لجنة جديدة وفقا للائحة الاسترشادية.

أشرف صبحي وزير الرياضة يحق له تعيين نفس الأسماء لإدارة الزمالك، أو الاستعانة ببعضهم إذا ارتأى ذلك، أو يحق له تعيين أسماء جديدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتجاه داخل وزارة الرياضة في اللحظة الحالية، لتكليف لجنة جديدة، مع الاستقرار على أسماء سيتم تعيينها، وتكليفها بإدارة النادي حتى موعد الانتخابات المقبلة.

اللجنة الجديدة المحتمل وصولها، ستتضمن حسين لبيب لاعب الزمالك السابق وأحد كوادر مصر في كرة اليد مديرا تنفيذيا للجنة.

وبجانب اسم حسين لبيب، اقتربت أسماء أخرى من التواجد، وتتضمن مؤمن صفا عضو اللجنة المؤقتة الحالية لاتحاد كرة اليد المصري، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهاني شكري رجل الأعمال، ومحمد الإتربي رئيس بنك مصر، ومدحت البلتاجي نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة اليد، وعمرو أدهم رجل الأعمال.

وبجانب تلك الأسماء، ستشكل الوزارة وقتها لجنة تنفيذية تحت تلك اللجنة بصلاحيات للإدارة، ستضم اسم حسين السمري، ومعه أسماء أخرى مرشحة لقطاع كرة القدم، مرشح لها أحمد حسام "ميدو"، وحسين السيد، ومحمود سعد. لكن تلك اللجنة لم يحسم أمر تشكيلها حتى الآن.

بعيدا عن المشاكل الإدارية، يلتقي الزمالك مع طلائع الجيش مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.