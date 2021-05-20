نائب إدارة الزمالك ينفي استقالة اللجنة المكلفة

نفى هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، تقديم اللجنة لاستقالتها.

وقال هشام إبراهيم في تصريحات لقناة الزمالك: "الشائعات تكثر حول إدارة الزمالك قبل كل مباراة للفريق".

وأوضح "توجهت فعلا اليوم لوزارة الرياضة، لكن لدراسة الآلية القانونية لإنشاء شركة كرة القدم، وليس للاستقالة كما تردد".

هشام أتبع "مستمرون في عملنا ولم نتطرق للاستقالة. منذ يومنا الأول، ونحن نعلم بأن هناك مدة لنهاية عملنا".

وأتم "همنا هو مصلحة النادي. أمامنا مباراة هامة غدا ونتمنى التوفيق لفريق الكرة".

كان إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك قد كشف تقدم اللجنة التي تدير النادي الأبيض باستقالتها من منصبها اليوم الأربعاء رسميا. (طالع التفاصيل)

ويستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الخميس، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري المصري.