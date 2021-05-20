عضو تنفيذية الزمالك: الوضع المالي متأزم.. وأتوقع رحيل اللجنة الحالية بسبب اللائحة

الخميس، 20 مايو 2021 - 00:38

كتب : FilGoal

الزمالك قبل لقاء الأهلي في القمة

يتوقع حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك رحيل اللجنة المكلفة برئاسة النادي بسبب اللائحة التي تم تعيينها على أساسها.

وكشف السمري عن تأزم الوضع المالي في نادي الزمالك خلال الفترة الحالية والبحث عن حلول جديدة لحل المشكلة.

وقال حسين السمري عبر قناة صدى البلد: "طالما اللجنة المكلفة برئاسة النادي نفت استقالتها عبر قناة النادي فهذا يعني استمرارهم لأنهم أصحاب الشأن".

أخبار متعلقة
نائب إدارة الزمالك ينفي استقالة اللجنة المكلفة إبراهيم عبد الله: تقدمنا باستقالتنا من الزمالك.. وساسي لم يشتك أبدا السمري لـ في الجول: لجنة إدارة الزمالك ستستقيل لذلك السبب قائمة الزمالك – غياب محمود علاء وأوباما.. وتواجد عبد الغني أمام طلائع الجيش

وتابع "اللجنة الحالية في الزمالك قد ترحل لأن اللائحة التي تم تعيينها على أساسها قد ألغيت".

وأوضح "سألت اللجنة الحالية عن التقدم بالاستقالة ولكن تم إبلاغي أن زيارة وزارة الرياضة من أجل خطوات شركة كرة القدم".

وبسؤاله هل تراجعت اللجنة بعد التقدم باستقالتها أجاب "قد يكون القرار حدث وتم التراجع عنه هذا في علم الغيب".

وشدد السمري "لا أعلم سبب إثارة تلك الأمور التي تحدث توتر وارتباك قبل المباريات المهمة".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية "رأيت قوائم للجان قادمة لإدارة الزمالك تضم اسمي وأخرى لست فيها وفي الحقيقة لا أعلم صحتها".

وبالحديث عن شركة كرة القدم كشف "الإعلان عن شركة كرة القدم عقب الأهلي بيوم واحد صدفة بسبب موعد اجتماع النادي فقط"

الوضع المالي

وبالحديث عن حقيقة الأزمة المالية أوضح السمري "الوضع المالي في النادي متأزم ومن يقول عكس ذلك لن يحل المشكلة، المتطلبات الحالية تفوق الموارد الحالية".

وتابع "نبحث عن حلول للأزمة المالية الحالية، ومن ضمنها الحصول على قرض من أحد الكيانات وسدادها من إيراد العضويات في يوليو المقبل".

وكشف السمري "طلبنا من الوزارة الحصول على قيمة العضويات من شهر يونيو المقبل لكن تم إبلاغنا ذلك مخالف قانونيا ويجب الانتظار لشهر يوليو".

وأضاف "الزمالك يحق له 15 مليون جنيه من الشركة الراعية لكن المتطلبات الحالية أكبر من ذلك هناك ما يقرب من 8 ملايين لفريق اليد و9 ملايين لفريق السلة وغيرهم".

واختتم تصريحاته "أخر مرة طالب اللاعبون بمستحقاتهم المتأخرة كان عقب مواجهة الأهلي الأخيرة، وهذا حقهم بسبب التزاماتهم ووعدناهم بمحاولاتنا لحل المشكلة".

الزمالك الأزمة المالية حسين السمري
نرشح لكم
أخر الأخبار
منافس الأهلي - نهضة بركان يواصل التعثر في الدوري المغربي بالبروفة الأخيرة قبل السوبر 29 دقيقة | إفريقيا
عضو تنفيذية الزمالك: الوضع المالي متأزم.. وأتوقع رحيل اللجنة الحالية بسبب اللائحة 42 دقيقة | الدوري المصري
نائب إدارة الزمالك ينفي استقالة اللجنة المكلفة 59 دقيقة | الدوري المصري
ماذا يحتاج ليفربول للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.. مصيره في يده ساعة | الدوري الإنجليزي
ثلاث نقاط على طريق الأبطال.. ليفربول يتخطى بيرنلي بثلاثية ساعة | الدوري الإنجليزي
من يستطيع إيقافهم؟ سان جيرمان يتوج بكأس فرنسا بعد إسقاط موناكو ساعة | أوروبا
خمسة أهداف في شوط واحد.. المقاصة يهزم أسوان برباعية في مباراة مثيرة 2 ساعة | الدوري المصري
بيرلو بطلا للمرة الثانية.. يوفنتوس يودع بوفون بكأس إيطاليا 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تشيلسي يثأر من ليستر ويقدم أفضل هدية إلى ليفربول 2 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 3 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 4 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين
قد ينال إعجابك