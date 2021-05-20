عضو تنفيذية الزمالك: الوضع المالي متأزم.. وأتوقع رحيل اللجنة الحالية بسبب اللائحة

يتوقع حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك رحيل اللجنة المكلفة برئاسة النادي بسبب اللائحة التي تم تعيينها على أساسها.

وكشف السمري عن تأزم الوضع المالي في نادي الزمالك خلال الفترة الحالية والبحث عن حلول جديدة لحل المشكلة.

وقال حسين السمري عبر قناة صدى البلد: "طالما اللجنة المكلفة برئاسة النادي نفت استقالتها عبر قناة النادي فهذا يعني استمرارهم لأنهم أصحاب الشأن".

وتابع "اللجنة الحالية في الزمالك قد ترحل لأن اللائحة التي تم تعيينها على أساسها قد ألغيت".

وأوضح "سألت اللجنة الحالية عن التقدم بالاستقالة ولكن تم إبلاغي أن زيارة وزارة الرياضة من أجل خطوات شركة كرة القدم".

وبسؤاله هل تراجعت اللجنة بعد التقدم باستقالتها أجاب "قد يكون القرار حدث وتم التراجع عنه هذا في علم الغيب".

وشدد السمري "لا أعلم سبب إثارة تلك الأمور التي تحدث توتر وارتباك قبل المباريات المهمة".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية "رأيت قوائم للجان قادمة لإدارة الزمالك تضم اسمي وأخرى لست فيها وفي الحقيقة لا أعلم صحتها".

وبالحديث عن شركة كرة القدم كشف "الإعلان عن شركة كرة القدم عقب الأهلي بيوم واحد صدفة بسبب موعد اجتماع النادي فقط"

الوضع المالي

وبالحديث عن حقيقة الأزمة المالية أوضح السمري "الوضع المالي في النادي متأزم ومن يقول عكس ذلك لن يحل المشكلة، المتطلبات الحالية تفوق الموارد الحالية".

وتابع "نبحث عن حلول للأزمة المالية الحالية، ومن ضمنها الحصول على قرض من أحد الكيانات وسدادها من إيراد العضويات في يوليو المقبل".

وكشف السمري "طلبنا من الوزارة الحصول على قيمة العضويات من شهر يونيو المقبل لكن تم إبلاغنا ذلك مخالف قانونيا ويجب الانتظار لشهر يوليو".

وأضاف "الزمالك يحق له 15 مليون جنيه من الشركة الراعية لكن المتطلبات الحالية أكبر من ذلك هناك ما يقرب من 8 ملايين لفريق اليد و9 ملايين لفريق السلة وغيرهم".

واختتم تصريحاته "أخر مرة طالب اللاعبون بمستحقاتهم المتأخرة كان عقب مواجهة الأهلي الأخيرة، وهذا حقهم بسبب التزاماتهم ووعدناهم بمحاولاتنا لحل المشكلة".