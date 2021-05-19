إبراهيم عبد الله: تقدمنا باستقالتنا من الزمالك.. وساسي لم يشتك أبدا

أعلن إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بالزمالك تقدم اللجنة التي تدير النادي الأبيض باستقالتها من منصبها اليوم الأربعاء رسميا.

وقال إبراهيم عبد الله عبر قناة "صدى البلد" تعليقا على الأنباء المثارة: "نعم تقدمنا باستقالنا اليوم وتحملنا مسؤولية كبيرة في وقت صعب للزمالك".

وواصل "النادي كان مُثقل بأعباء مالية لم يكن لنا أي دخل فيها ومديون بالكثير من المستحقات لمختلف الجهات بالإضافة للمستحقات المتأخرة للاعبين في مختلف الألعاب تفوق 256 مليون جنيه، وديون للجهات الحكومية بلغت مليار و300 مليون جنيه".

وأردف "سددنا من المستحقات المتأخرة ما يفوق 70 أو 80%".

وأكمل "واجهنا شائعات كثيرة عن رحيل اللجنة وذلك عطلنا في بعض الأمور التعاقدية".

وشدد "وزير الرياضة أشرف صبحي ساند الزمالك بمنتهى القوة ودعم النادي كثيرا وتحمل ما لا يتحمله بشر بسبب قرار جرئ اتخذه لإصلاح فساد حدث داخل الزمالك".

وعن فرجاني ساسي لاعب الزمالك وشكواه للحصول على مستحقاته المتأخرة قال: "لم يشتك الوكيل هو من اشتكى وكنا ندبر الأموال للحفاظ على اللاعبين وهو لم يشتك أبدا".

وأردف إبراهيم عبد الله "ساسي بنى نجوميته في الزمالك يعتبر نفسه ابن من أبناء الزمالك ونحن كذلك نعتبره من أبناء النادي".

وعاد عضو اللجنة التنفيذية في الزمالك للحديث عما حدث حينما كان يتولى المسؤولية رفقة اللجنة قائلا: "احترامنا لأنفسنا وللجميع ولوزير الرياضة تقدمنا باستقالتنا".

وشدد "لم يتبرع أي شخص لنادي الزمالك بأموال أو حتى بكيلو برتقال".

وأكمل "كل القنوات الرياضية حافظت على استقرار الزمالك، الشائعات التي أرادت هدم استقرار الزمالك كانت تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أشخاص أنا أطلق عليهم "نيران صديقة" وهم يعرفون أنفسهم جيدا، ويجب التفرقة بين محترفي مواقع التواصل الاجتماعي الذين يبثون الفتن وبين جماهير الزمالك الحقيقية".

وتابع "أنهينا مهمتنا وأتمنى الزمالك للتوفيق لم أعمل في النادي من أجل الأجر بل حبا للنادي وعملت في الجهاز الفني لكرة اليد ووصلنا لكأس العالم للأندية وكنت أعمل كمتطوع، حتى المشروبات في النادي كنا نتناولهم على نفقتنا الشخصية".

وأضاف "لا يستطيع أي شخص أن يقول إننا كنا نستفيد من النادي ولا صحة لما يثار عن حصولنا على راتب 200 ألف جنيه شهريا".

وأتم إبراهيم عبد الله حديثه "عماد عبد العزيز رئيس اللجنة تواصل مع وزير الرياضة وتقدم باستقالتنا وشكر الوزير على ما قدمناه في الفترة الماضية".