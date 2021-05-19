الطويلة: التصالح مع الإسماعيلي سيكون إهانة للنجوم بعد ما حدث

عبر محمد الطويلة رئيس نادي النجوم عن غضبه من تصرفات إدارة الإسماعيلي.

وتُخصم 3 نقاط من الإسماعيلي بنهاية الموسم بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم، بعد رفض التظلم.

وغُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت سابق.

وقال الطويلة لقناة "أون تايم سبورتس": "المتحدث الرسمي للإسماعيلي يقول إن الأمور تم الاتفاق عليها مع النجوم لكن هذا تواصل مزعوم".

وواصل "تصريحات إدارة الإسماعيلي ليست متطابقة مع تصرفاتهم".

وكشف "ذهبنا للجنة شؤون اللاعبين وحصلنا على حكم قضائي، وبعدها لجنة التظلمات التي أيدت قرار لجنة شؤون اللاعبين وفعلنا كل شيء للحصول على حق النادي".

وأكد "الإسماعيلي استنفذ كل طرق الطعن والعقوبة أصبحت نهائية".

وشدد "التصالح مع الإسماعيلي بعد ما حديث يعد إهانة لنادي النجوم".

وأوضح "العقوبة الأولية كانت غرامة مالية ثم تحولت لخصم النقاط وقد تصل للشطب".

وأتم "فترة الانتقالات الصيفية اقتربت والإسماعيلي قد لا يستطيع قيد لاعبيه الجُدد".

وكان عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف قد قال لـFilGoal.com: "قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي؟ نحن لجنة استئناف آخر جهة تقاضي يتم اللجوء لها، والقرار ساري ونافذ وتم إخطار الناديين وخصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي". (طالع التفاصيل)

وكان مصدر من الإسماعيلي قد أكد لـFilGoal.com على نية النادي للاستئناف على قرار خصم النقاط. (طالع التفاصيل)

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

ويلعب حاليا إبراهيم حسن لصفوف بيراميدز عقب قضاء موسم واحد فقط بقميص الزمالك.