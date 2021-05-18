رئيس لجنة الاستئناف لـ في الجول: قرار خصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي نافذ حتى يجد أي جديد

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 15:14

كتب : FilGoal

إبراهيم حسن - بيراميدز - بتروجت

أوضح المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة موقف خصم النقاط الثلاث من الإسماعيلي بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم.

وقررت لجنة الاستئناف خصم الـ 3 نقاط بنهاية الموسم الجاري من صفوف الدراويش، بعد رفض التظلم.

وغُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت.

أخبار متعلقة
النجوم لـ في الجول: لم يحدث تواصل من الإسماعيلي معنا.. نريد الحصول على 24 مليون بعد قرار خصم نقاط من رصيده.. الإسماعيلي: سنسعى لحل يرضي النجوم اتحاد الكرة يخطر الإسماعيلي بدفع مستحقات إبراهيم حسن لـ النجوم أو خصم 3 نقاط النجوم لـ في الجول: كريم فؤاد من حق إنبي "حتى الآن".. ثمنه لن يقل عن 1.5 مليون دولار

وقال الشوربجي لـ FilGoal.com: "قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي؟ نحن لجنة استئناف آخر جهة تقاضي يتم اللجوء لها، والقرار ساري ونافذ وتم إخطار الناديين وخصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي".

وأوضح "بإمكان الإسماعيلي الاستئناف في الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية الدولية، والقرار ساري حتى يجد أي جديد أو يصدر قرار بالإلغاء أو التسوية".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

ويلعب حاليا إبراهيم حسن لصفوف بيراميدز عقب قضاء موسم واحد فقط بقميص الزمالك.

الإسماعيلي النجوم إبراهيم حسن
نرشح لكم
أخر الأخبار
برونو فيرنانديز لاعب العام في مانشستر يونايتد 6 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تياجو: مواجهة بيرنلي أصعب من مباراة الجولة الأخيرة 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: سنطعن على قرار خصم الـ 3 نقاط في المحكمة الرياضية الدولية 26 دقيقة | الدوري المصري
رئيس لجنة الاستئناف لـ في الجول: قرار خصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي نافذ حتى يجد أي جديد 33 دقيقة | الدوري المصري
مالك مانشستر سيتي يتحمل تكلفة انتقال الجمهور لحضور نهائي الأبطال 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أزمة في ريفر بليت.. 20 لاعبا مصابا بكورونا ودون حارس مرمى في كوبا ليبرتادوريس 48 دقيقة | أمريكا
كلوب: لا أشك في حب صلاح لـ ليفربول 56 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فيرديناند: صلاح لا ينال الاحترام الذي يستحقه ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "بيتسو أغرقهم".. كيف تفاعلت صحف جنوب إفريقيا مع انتصار الأهلي على صندوانز 2 بشكتاش بطلا للدوري التركي في سيناريو جنوني.. ومصطفى محمد يشارك في دوري الأبطال 3 عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين 4 مؤتمر كلوب: صلاح استثنائي ونموذج يحتذى به.. وهذا ما سأفعله مع ماني
قد ينال إعجابك