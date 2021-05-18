رئيس لجنة الاستئناف لـ في الجول: قرار خصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي نافذ حتى يجد أي جديد

أوضح المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة موقف خصم النقاط الثلاث من الإسماعيلي بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم.

وقررت لجنة الاستئناف خصم الـ 3 نقاط بنهاية الموسم الجاري من صفوف الدراويش، بعد رفض التظلم.

وغُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت.

وقال الشوربجي لـ FilGoal.com: "قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي؟ نحن لجنة استئناف آخر جهة تقاضي يتم اللجوء لها، والقرار ساري ونافذ وتم إخطار الناديين وخصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي".

وأوضح "بإمكان الإسماعيلي الاستئناف في الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية الدولية، والقرار ساري حتى يجد أي جديد أو يصدر قرار بالإلغاء أو التسوية".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

ويلعب حاليا إبراهيم حسن لصفوف بيراميدز عقب قضاء موسم واحد فقط بقميص الزمالك.