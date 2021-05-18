مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: سنطعن على قرار خصم الـ 3 نقاط في المحكمة الرياضية الدولية

الثلاثاء، 18 مايو 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - بيان رسمي

كشف مصدر من الإسماعيلي كيف سيتحرك النادي عقب قرار لجنة الاستئناف بخصم 3 نقاط من الفريق في الدوري المصري.

وتُخصم 3 نقاط من الإسماعيلي بنهاية الموسم بسبب عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم، بعد رفض التظلم.

وغُرم الإسماعيلي بمبلغ 24 مليون جنيه نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الدراويش إلى نادي الزمالك في وقت.

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وقال المصدر لـ FIlGoal.com في تصريح مقتضب: "نجهز أوراقنا وسنقدم طعن على قرار لجنة الاستئناف في المحكمة الرياضية الدولية بإلغاء القرار وخصم الـ 3 نقاط".

وكان عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة قد صرّح لـ FilGoal.com، قائلا: " قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي؟ نحن لجنة استئناف آخر جهة تقاضي يتم اللجوء لها، والقرار ساري ونافذ وتم إخطار الناديين وخصم الـ 3 نقاط من الإسماعيلي".

وأوضح "بإمكان الإسماعيلي الاستئناف في الاتحاد الدولي أو المحكمة الرياضية الدولية، والقرار ساري حتى يجد أي جديد أو يصدر قرار بالإلغاء أو التسوية".

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ 12 في جدول الدوري برصيد 26 نقطة من 22 مباراة.

ويلعب حاليا إبراهيم حسن لصفوف بيراميدز عقب قضاء موسم واحد فقط بقميص الزمالك.

الإسماعيلي إبراهيم حسن النجوم
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