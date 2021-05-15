كما انفرد في الجول – مصر تعلن تنظيم أمم إفريقيا للشباب ودوري أبطال السيدات

السبت، 15 مايو 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

استاد القاهرة - دوري أبطال إفريقيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، تنظيم بطولتي أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، ودوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وكشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن فوز مصر بتنظيم بطولتي أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة لعام 2023، ودوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021.

كان FilGoal.com قد كشف في وقت سابق عن تنظيم مصر للبطولتين. (طالع التفاصيل)

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جاء قرار إسناد "كاف" البطولتين لمصر خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي، والذي انعقد صباح اليوم السبت في كيجالي عاصمة رواندا.

كانت مصر قد غابت عن النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا تحت 20 سنة في موريتانيا بعد الانسحاب من بطولة شمال إفريقيا المؤهلة للبطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في معسكر الفريق بـ تونس.

من جهة أخرى، ستقام بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بنظام تصفيات أولية لـ 8 مناطق من القارة خلال شهر يوليو المقبل، قبل أن تكون التصفيات النهائية في مصرخلال شهر أكتوبر المقبل.

كاف استقر أيضا على ملعبي نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية للنسخة الحالية خلال الاجتماع. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقي، استضافة الجزائر لـ أمم إفريقيا تحت 17 عاما، نسخة 2023.

وستستضيف موزمبيق بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية عام 2022.

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