خبر في الجول – كاف يستقر على ملعبي نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

السبت، 15 مايو 2021 - 16:45

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

استقرت اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، على ملعبي نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونهائي الكونفدرالية، في اجتماعها اليوم السبت بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وعلم FilGoal.com أن كاف سيعلن رسميا في الساعات المقبلة، عن إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الدار البيضاء بالمغرب، يوم 17 يوليو.

أما نهائي الكونفدرالية، فمن المنتظر إقامته في العاصمة البنينية كوتونو.

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وللعام الثاني على التوالي، تقام نهائيات بطولتي الأندية من مباراة واحدة. ففي العام الماضي، فاز الأهلي على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في استاد القاهرة، بينما خسر بيراميدز من نهضة بركان المغربي في الرباط.

وينافس الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، ويواجه صنداونز الجنوب إفريقي في ربع النهائي.

أما في الكونفدرالية، فيواجه بيراميدز إنيمبا النيجيري في نفس الدور.

في إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية
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