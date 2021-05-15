خبر في الجول – مصر تستضيف النسخة الأولى لـ دوري أبطال إفريقيا للسيدات

السبت، 15 مايو 2021 - 18:40

كتب : محمد عبد العظيم

استاد القاهرة - الصالة المغطاة

تستضيف مصر النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، استقر على تنظيم مصر للنسخة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات 2021.

وقرر الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع التنفيذي الذي انعقد صباح اليوم السبت في كيجالي عاصمة رواندا، تنظيم مصر للبطولة الجديدة.

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وستقام البطولة بنظام تصفيات أولية لـ 8 مناطق من القارة خلال شهر يوليو المقبل، قبل أن تكون التصفيات النهائية في مصر في وقت يتحدد لاحقا.

FilGoal.com كان قد كشف أيضا عن تنظيم مصر لأمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة، في نسخة عام 2023. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإفريقي، استضافة الجزائر لـ أمم إفريقيا تحت 17 عاما، نسخة 2023.

وستستضيف موزمبيق بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية عام 2022.

دوري أبطال إفريقيا للسيدات
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