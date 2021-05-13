جماهير مانشستر يونايتد تعترض مسار حافلة ليفربول

الخميس، 13 مايو 2021 - 19:05

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر يونايتد

اعترضت جماهير مانشستر يونايتد، مسار حافلة فريق ليفربول المتجهة لملعب أولد ترافورد لمواجهة الشياطين الحمر في مباراة مؤجلة من الجولة 33 للدوري الإنجليزي.

ونشر دانيال تايلور، الصحفي الرياضي بشبكة "ذا أثليتك" الأمريكية، صور لبعض من جماهير مانسشتر يونايتد وهي تعترض حافلة ليفربول.

مباراة مانشستر يونايتد وليفربول كان من المقرر أن تُقام يوم 2 مايو الماضي، لكن جماهير مانشستر يونايتد كان لها رأي أخر.

حيث قامت الجماهير باحتجاجات قوية حتى اقتحمت ملعب أولد ترافورد قبل ساعات من بداية المباراة، وهو ما دفع الاتحاد الإنجليزي لتأجيل المباراة.

وجاء اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد احتجاجا على عائلة جليزر المالكة للنادي الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وطالبت جماهير يونايتد العائلة المالكة للنادي بالرحيل، بعدما وصل الشعور السيئ من الجماهير تجاه ملاك النادي إلى قمة مستواه في السنوات الأخيرة بسبب أزمة دوري السوبر الأوروبي.

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