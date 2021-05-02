جماهير يونايتد تقتحم ملعب أولد ترافورد قبل مواجهة ليفربول.. ومصير المباراة غير معلوم

الأحد، 02 مايو 2021 - 16:00

كتب : FilGoal

جماهير مانشستر يونايتد تقتحم ملعب أولد ترافورد

اقتحمت مجموعة كبيرة من جماهير مانشستر يونايتد ملعب أولد ترافورد الخاص بالفريق، وذلك قبل ساعات من مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ويلعب مانشستر يونايتد ضد ليفربول في الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي بملعب أولد ترافورد في الخامسة والنصف مساء.

وجاء اقتحام الجماهير لملعب أولد ترافورد احتجاجا على عائلة جليزر المالكة للنادي الإنجليزي.

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وطالبت جماهير يونايتد العائلة المالكة للنادي بالرحيل، بعدما وصل الشعور السيئ من الجماهير تجاه ملاك النادي إلى قمة مستواه في السنوات الأخيرة بسبب أزمة دوري السوبر الأوروبي.

ونظمت جماهير مانشستر يونايتد احتجاجا قبل أيام أمام ملعب أولد ترافورد، ولكن تمكنت الجماهير من التجمع بعدد أكبر وصل لعدة آلاف واقتحام الملعب قبل مواجهة ليفربول.

المباراة لا يزال مصيرها غير معلوم حتى الآن، وذلك بسبب تعطيل حافلة فريق مانشستر يونايتد من قبل مجموعة أخرى من الجماهير.

وتجمعت مجموعة من جماهير مانشستر يونايتد خارج فندق الفريق بوسط المدينة وأحاطوا بحافلة الفريق حتى لا تستطيع التحرك والوصول إلى ملعب أولد ترافورد.

كذلك أغلق مشجعو مانشستر يونايتد مدخلين إلى ملعب (كارينجتون) الخاص بتدريبات الفريق احتجاجا على عائلة جليزر مالكة النادي.

وتقدم إد وودوارد المدير الرياضي لمانشستر يونايتد باستقالته من منصبه على خلفية أزمة بطولة دوري السوبر الأوروبي.

ولم يظهر جويل جليزر الرئيس المشارك لنادي مانشستر يونايتد في أي مباراة للفريق خلال آخر عامين.

وعقب نهاية أزمة بطولة دوري السوبر الأوروبي نشر جويل جليزر تغريدة يعتذر خلالها للجماهير عما حدث، لكن من الواضح أن جماهير الشياطين الحمر غير مكتفية بالاعتذار وتتمسك برحيل ملاك النادي الإنجليزي.

The Glazer family, United's owners, signed the club up to the European Super League before making a u-turn 48 hours later amid a furious backlashThousands of United fans protested outside and inside Old Trafford against the Glazer regimeSome demanded the installation of Germany's 50+1 ownership model at the protestSecurity personnel battled in vain to keep the protesters outside the stadiumProtesting fans set off smoke flares outside Old Trafford as they make their feelings known

مانشستر يونايتد ليفربول
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