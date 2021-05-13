مدرب صنداونز لـ في الجول: تستطيع رؤية تأثير موسيماني على الأهلي.. ومن الصعب إيجاد مثل معلول في إفريقيا

الخميس، 13 مايو 2021 - 15:58

كتب : حامد وجدي

رولاني موكوينا - مدرب صن داونز

أشاد رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي بتأثير بيتسو موسيماني واعتماد الأهلى باللعب على الأطراف في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

الفريق الجنوب إفريقي يستعد لأن يحل ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موكوينا لـ FilGoal.com: "تستطيع رؤية تأثير بيتسو موسيماني خارج الخطوط على الفريق، وهو ما ينعكس على أداء الفريق ولديهم هوية واضحة".

أخبار متعلقة
منافس الأهلي - صن داونز يضرب أورلاندو بثلاثية ويعتلي صدارة الدوري مدرب صن داونز لـ في الجول: أتطلع لمواجهة موسيماني.. وهذا ما يصعب مقابلة الأهلي مدرب صن داونز: مواجهة محتملة ضد الأهلي؟ ستكون مباراة قوية.. وسيرينو أفضل من مبابي قائد صنداونز: سنحتفل بالفوز أمام موسيماني.. مستعدون للتحدي رغم صعوبة الأمر مدرب صنداونز: أجواء رمضان ساعدتنا في مصر.. ومهمتنا ضد الأهلي "وطنية"

وأضاف "يعتمدون على بناء اللعب من الخلف والاعتماد على قلبي الدفاع وهناك توازن إذ يمتلكون أيمن أشرف كمدافع بالقدم اليسرى".

وتابع "لديهم أيضا على معلول والذي يعد غيابه خسارة كبيرة ومن الصعب إيجاد ظهير أيسر مثله في القارة الإفريقية، وهو يعطي الأهلي دائما فرص لصناعة الهجمات في الثلث الأخير ويلعب جيدا دفاعيا".

وأردف "الأهلي يعتمد على السيطرة من الأطراف سواء من الناحية اليمنى بتواجد محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام، وعلي معلول وأيمن أشرف على الجهة اليسرى".

وأوضح "ومن الواضح رؤية أن هوية الفريق ربما تتشابه مع بعض فرق الدوري الجنوب إفريقي إذ يعتمد على إرسال العرضيات بمعدل 14 عرضية داخل منطقة الجزاء خلال 90 دقيقة، يلعبون بحدة على الأطراف".

وأكمل "محمد شريف لاعب مهم في الوقت الحالي، يقدم أداءً رائعا وهو الهداف برصيد 10 أهداف، ويصنع لنفسه الفرص ويعود للخلف من أجل خلق فرص اللعب وتوزيع اللعب على الأطراف ويسجل في ظل الاعتماد عليه".

وواصل "الشحات لاعب مهم جدا على الجهة اليمنى، حتى أكرم توفيق يستطيع اللعب أحيانا وصناعة الفرص من العرضيات، ستكون مباراة مثيرة ولدينا الفرصة لخوض لقاء قوي والسيطرة على المباراة".

وأتم "عيد مبارك إلى المسلمين حول العالم نحترمهم كثيرا في ظل الالتزام بشعائرهم ومعتقداتهم".

ووصل بطل جنوب إفريقيا إلى مصر أمس الثلاثاء وخاض الحصة التدريبية استعدادا للقاء المرتقب.

ويلعب صنداونز أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 15 و22 من الشهر الجاري في مواجهة تتكرر للموسم الثالث على التوالي.

وحسم صنداونز مباراة عام 2019 بنتيجة المباراتين 5-1، فيما تأهل الأهلي في 2020 بنتيجة المباراتين 3-1.

صنداونز رولاني موكوينا الأهلي في إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
المنتخب المغربية: الأهلي اقترب من الاتفاق النهائي لضم رحيمي الصيف المقبل 28 دقيقة | ميركاتو
مدرب صنداونز لـ في الجول: تستطيع رؤية تأثير موسيماني على الأهلي.. ومن الصعب إيجاد مثل معلول في إفريقيا 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
عضو منظمة يهودية بريطانية يكشف رد أرسنال بسبب اعتراضه على تضامن النني مع فلسطين ساعة | المحترفون
وكيل لاوتارو يحذر إنتر: نريد فهم كيف سيكون وضع النادي في المستقبل ساعة | الدوري الإيطالي
مدرب صنداونز: أجواء رمضان ساعدتنا في مصر.. ومهمتنا ضد الأهلي "وطنية" 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
حمد إبراهيم: لقاء أسوان صعب رغم الانتصارات.. وحذرت اللاعبين من التشبع 2 ساعة | الدوري المصري
ظهور ميسي الأول وتتويج رونالدو.. دراجاو يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2021 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
كوكا: قدمنا كل ما لدينا.. وأريد أيضا الفوز بالكأس 4 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مباريات الزمالك وصن داونز 2 الكشف عن التشخيص المبدئي لإصابة مصطفى محمد 3 3 مشاكل لـ الأهلي قبل القمة.. معضلة مستمرة وحل قد يسبب أزمة لـ الزمالك 4 3 مشاكل لـ الزمالك قبل القمة.. شيء ما فقده كارتيرون
قد ينال إعجابك