مدرب صنداونز لـ في الجول: تستطيع رؤية تأثير موسيماني على الأهلي.. ومن الصعب إيجاد مثل معلول في إفريقيا

أشاد رولاني موكوينا المدير الفني لصنداونز الجنوب إفريقي بتأثير بيتسو موسيماني واعتماد الأهلى باللعب على الأطراف في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com.

الفريق الجنوب إفريقي يستعد لأن يحل ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال موكوينا لـ FilGoal.com: "تستطيع رؤية تأثير بيتسو موسيماني خارج الخطوط على الفريق، وهو ما ينعكس على أداء الفريق ولديهم هوية واضحة".

وأضاف "يعتمدون على بناء اللعب من الخلف والاعتماد على قلبي الدفاع وهناك توازن إذ يمتلكون أيمن أشرف كمدافع بالقدم اليسرى".

وتابع "لديهم أيضا على معلول والذي يعد غيابه خسارة كبيرة ومن الصعب إيجاد ظهير أيسر مثله في القارة الإفريقية، وهو يعطي الأهلي دائما فرص لصناعة الهجمات في الثلث الأخير ويلعب جيدا دفاعيا".

وأردف "الأهلي يعتمد على السيطرة من الأطراف سواء من الناحية اليمنى بتواجد محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام، وعلي معلول وأيمن أشرف على الجهة اليسرى".

وأوضح "ومن الواضح رؤية أن هوية الفريق ربما تتشابه مع بعض فرق الدوري الجنوب إفريقي إذ يعتمد على إرسال العرضيات بمعدل 14 عرضية داخل منطقة الجزاء خلال 90 دقيقة، يلعبون بحدة على الأطراف".

وأكمل "محمد شريف لاعب مهم في الوقت الحالي، يقدم أداءً رائعا وهو الهداف برصيد 10 أهداف، ويصنع لنفسه الفرص ويعود للخلف من أجل خلق فرص اللعب وتوزيع اللعب على الأطراف ويسجل في ظل الاعتماد عليه".

وواصل "الشحات لاعب مهم جدا على الجهة اليمنى، حتى أكرم توفيق يستطيع اللعب أحيانا وصناعة الفرص من العرضيات، ستكون مباراة مثيرة ولدينا الفرصة لخوض لقاء قوي والسيطرة على المباراة".

وأتم "عيد مبارك إلى المسلمين حول العالم نحترمهم كثيرا في ظل الالتزام بشعائرهم ومعتقداتهم".

ووصل بطل جنوب إفريقيا إلى مصر أمس الثلاثاء وخاض الحصة التدريبية استعدادا للقاء المرتقب.

ويلعب صنداونز أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يومي 15 و22 من الشهر الجاري في مواجهة تتكرر للموسم الثالث على التوالي.

وحسم صنداونز مباراة عام 2019 بنتيجة المباراتين 5-1، فيما تأهل الأهلي في 2020 بنتيجة المباراتين 3-1.