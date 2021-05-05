لو باريزيان: محمد صلاح هو "حلم" باريس سان جيرمان

أشارت تقارير فرنسية أن استقدام محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، هو الخطة الأولى لباريس سان جيرمان، في حال رحيل نجم فريق العاصمة كيليان مبابي.

وبحسب تقرير جريدة "لو باريزيان"، فإن مع عدم ووضوح الرؤية بالنسبة لمبابي، فإن باريس سان جيرمان يستكشف خيارات أخرى، مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو، ولكن خيار جديد ظهر في الحسبان مؤخرا، وهو محمد صلاح.

وبحسب التقرير، فإن صلاح يبدو أقرب للرحيل من الريدز بعد تصريحاته لسكاي حول تمديد عقده الذي يستمر لموسمين آخرين، والتي قال فيها إن النادي لم يفاتحه في الأمر حتى الآن. (طالع التفاصيل)

وبحسب التقرير الفرنسي، فإن فكرة ضم صلاح تناسب المدرب ماوريسيو بوكيتينيو وخططه للفريق، ولكنه قد يكلف النادي 80 مليون يورو – بحسب نفس التقرير- لمجرد شراء عقده من ليفربول.

ويقترب صلاح من الـ 200 مباراة مع ليفربول، حيث لعب مع الفريق 198 مباراة سجل فيهم 123 هدفا وصنع 45، وقاد الفريق لاستعادة لقب الدوري الغائب منذ 30 عاما الموسم الماضي، وفاز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الذي سبقه.