صلاح: لم يتحدث معي أحد بشأن تجديد تعاقدي مع ليفربول

كشف محمد صلاح نجم ليفربول عدم وجود أي مفاوضات معه لتجديد تعاقده مع ليفربول.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وينتهي تعاقد صلاح مع الريدز في صيف 2023 ولم يتوصل مع النادي لاتفاق لتجديد تعاقده بعد.

وقال صلاح لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "لم يتحدث معي أحد بشأن تجديد التعاقد، لذلك لا يمكني الحديث عن هذا الشيء".

وأضاف "لا أحد في النادي تحدث معي عن أي شيء لذلك لا أعلم".

وواصل "قلت من قبل أريد الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مجددا وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا".

وتابع "الفوز شيء رائع، أحاول فقط الفوز مرة أخرى، جزء من عملنا هو الفوز بالألقاب".

صلاح انضم من روما إلى ليفربول في صيف 2017 وسجل 120 هدفا في 193 مباراة بجميع المسابقات.

صاحب الـ 28 عاما ارتبط اسمه في الفترة الأخيرة بالانتقال لصفوف ريال مدريد وبرشلونة.

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