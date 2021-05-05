بطل الأمم الإفريقية 2017 يتولى تدريب جنوب إفريقيا

أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي يوم الأربعاء تعيين البلجيكي هوجو بروس كمدير فني جديد لمنتخب الأولاد.

يوم الجمعة الماضي، أعلن اتحاد الكرة الجنوب إفريقي استقراره على اسم المدرب الجديد للمنتخب الأول دون الكشف عن اسمه.

وأفاد الاتحاد الجنوب إفريقي يوم الأربعاء في بيان "هوجو بروس هو مدرب منتخب البافانا بافانا الجديد".

بروس عمل مع المنتخبات في مناسبة واحدة وكانت داخل القارة السمراء، حين توج بكأس أمم إفريقيا 2017 مع منتخب الكاميرون، وذلك بالفوز على منتخب مصر في النهائي بنتيجة 2-1.

وكان اتحاد جنوب إفريقيا قد أقال موليفي نتسيكي من منصبه كمدير فني للمنتخب بعد فشله في قيادة المنتخب للتأهل لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وحلت جنوب إفريقيا في المركز الثالث خلف غانا والسودان في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

BREAKING: @SAFA_net CEO has announced Hugo Broos as the new Bafana Bafana coach 🇿🇦 — Bafana Bafana (@BafanaBafana) May 5, 2021

وكان الاتحاد جنوب إفريقي قد قدم عرضا لبيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لتدريب المنتخب.

لكن موسيماني اعتذر عن عدم قبول العرض. (طالع التفاصيل)