خبر في الجول - موسيماني يبلغ الخطيب رسميا باستمراره مع الأهلي

أبلغ بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي، رسميا، باستمراره في منصبه، ورفض رغبة الاتحاد الجنوب إفريقي في استقدامه كمدير فني لمنتخب البلاد.

وعلم FilGoal.com، من مصدرين منفصلين أحدهما داخل النادي والآخر مقرب للمدرب الجنوب إفريقي، أن موسيماني أبلغ الخطيب رسميا ببقائه، نظرا لأنه يرى أن "مسيرته في النادي ناجحة ويريد الاستمرار فيها والبناء عليها"، حسبما أشار مصدر داخل الأهلي لـ FilGoal.com.

وتؤكد تقارير جنوب إفريقية، أن البرتغالي كارلوس كيروش، سيكون المدرب المقبل لمنتخب الأولاد.

وكان FilGoal.com قد كشف عن عدم تفضيل موسيماني لفكرة تدريب منتخب بلاده في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وفشل منتخب جنوب إفريقيا في بلوغ كأس إفريقيا 2021 بعد خسارته بهدفين دون رد أمام مضيفه السودان في الجولة الأخيرة من التصفيات.

وفشلت جنوب إفريقيا في التأهل للبطولة القارية رغم جمعها لعشر نقاط في 6 جولات.

احتلت المركز الثالث خلف السودان الوصيف (12 نقطة) وغانا المتصدرة (13 نقطة).

وشاركت جنوب إفريقيا 10 مرات في كأس إفريقيا وتوجت باللقب في 1996 على ملعبها.

وقاد موسيماني منتخب جنوب إفريقيا من 2010 إلى 2012 وفشل مع الفريق في بلوغ كأس إفريقيا 2012.

ومع الأهلي، الذي يتولى تدريبه منذ أكتوبر الماضي، فاز موسيماني بلقبي كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، فيما حسم أيضا لقب الدوري المحلي وحصد برونزية كأس العالم للأندية.