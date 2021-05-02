مجاهد: قد نلعب مؤجلات الدوري خلال الأولمبياد.. وعلى الزمالك تقديم ما يثبت استئنافه ضد عقوبة إمام عاشور

كشف أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة شؤون اتحاد الكرة عن إمكانية إنهاء الدوري المصري في شهر أغسطس إذا وافقت الأندية على لعب المؤجلات خلال توقف المنتخب الأولمبي.

وقال مجاهد عبر إذاعة أون سبورت: "الأهلي مشكورا تقدم بطلب وأبدى استعداده لخوض مباراتي وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا أثناء توقف المنتخب الأولمبي".

وأضاف "إذا أبدت الأندية بعض المرونة في التنازل عن بعض حقوقها قد نلعب عدة مباريات في فترة توقف المنتخب الأولمبي، وهذا يجعل الدوري ينتهي في 15 أغسطس ونستغل باقي الشهر لخوض مباريات كأس مصر وينطلق الموسم المقبل في شهر سبتمبر".

وأكمل "قد يحدث بعض التغييرات في الأجندة الدولية المقبلة الذي يمنحنا بعض الوقت للعب مباريات في الدوري".

وانتقل للحديث عن قرارات لجنة الاستئناف قائلا: "قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي نهائي، لأن النادي الأصفر لم ينفذ قرار المحكمة الرياضية الدولية من الأساس".

وأتم تصريحاته "عقوبات لجنة الانضباط بشأن قمة الشباب سيتم تنفيذها بالكامل والمستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف أخبرني إذا كان الزمالك لديه ما يثبت أنه تقدم باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور أن يقدمه لنا لننظر فيه".

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت في وقت سابق، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك و5 لاعبين آخرين من مواليد 1999 لـ 12 مباراة بسبب فيديو لهم يرددون هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في تصريحات لـFilGoal.com: "اسم إمام عاشور لم يتواجد في بيان اتحاد الكرة لأن نادي الزمالك واللاعب لم يتقدما باستئناف من الأساس على عقوبة اللاعب". (طالع التفاصيل)

من جانبه أكد الزمالك بالمستندات أنه تقدم باستئناف على عقوبة إمام عاشور إلى اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)