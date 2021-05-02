اتحاد الكرة يشرح لـ في الجول قرارات الاستئناف.. ولماذا خلى البيان من اسم إمام عاشور

شرح عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، القرارات الصادرة عن اللجنة بخصوص لاعبي شباب الزمالك، ونادي الإسماعيلي.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وقال الشوربجي في تصريحات لـFilGoal.com: "اسم إمام عاشور لم يتواجد في بيان اتحاد الكرة لأن نادي الزمالك واللاعب لم يتقدما باستئناف من الأساس على عقوبة اللاعب".

وأضاف "نظرنا لاستئنافي الزمالك والأهلي ضد قرار إيقاف لاعبي شباب الزمالك وقررنا تأييد العقوبات بعد مشاهدة كافة الفيديوهات التي أرسلها النادي الأهلي للواقعة واطمئن قلبنا لأن قرارات لجنة الانضباط عادلة".

وأتبع "الفيديوهات كانت صعبة للغاية، وأنصح هؤلاء اللاعبين بأن يتفادوا هذا الأمر مستقبلا لأنهم مازالوا صغارا والمستقبل أمامهم".

وعن قرارات اللجنة مع الإسماعيلي، قال الشوربجي "الإسماعيلي أرسل لنا تظلم ضد عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده، في وقت إن هذا القرار لم يٌطبق بعد من الأساس".

واستمر "لذلك قبلنا الاستئناف شكلا ورفضناه موضوعا لأنه لا يوجد موضوع من الأساس".

رئيس لجنة الاستئناف أتم "نملك قرار محكمة خارجي بخصم 3 نقاط من رصيدهم في حالة عدم دفع الغرامة لنادي النجوم، والحل الوحيد هو وجود تسوية بين الطرفين لعدم خصم نقاط من رصيد الإسماعيلي".

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا يعلن فيه عن مجموعة من قرارات لجنة الاستئناف. (طالع القرارات كاملة)