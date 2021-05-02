اتحاد الكرة يشرح لـ في الجول قرارات الاستئناف.. ولماذا خلى البيان من اسم إمام عاشور

الأحد، 02 مايو 2021 - 16:07

كتب : FilGoal

إمام عاشور يحتفل مع لاعبي الزمالك للشباب بعد مباراة الأهلي

شرح عادل الشوربجي رئيس لجنة الاستئناف باتحاد الكرة، القرارات الصادرة عن اللجنة بخصوص لاعبي شباب الزمالك، ونادي الإسماعيلي.

إمام عاشور

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال الشوربجي في تصريحات لـFilGoal.com: "اسم إمام عاشور لم يتواجد في بيان اتحاد الكرة لأن نادي الزمالك واللاعب لم يتقدما باستئناف من الأساس على عقوبة اللاعب".

وأضاف "نظرنا لاستئنافي الزمالك والأهلي ضد قرار إيقاف لاعبي شباب الزمالك وقررنا تأييد العقوبات بعد مشاهدة كافة الفيديوهات التي أرسلها النادي الأهلي للواقعة واطمئن قلبنا لأن قرارات لجنة الانضباط عادلة".

أخبار متعلقة
تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام نيوكاسل تشكيل بيراميدز المتوقع – تراروي يقود الهجوم أمام الزمالك وكيله: عواد مستمر مع الزمالك.. وفرصته كبيرة للمشاركة كأساسي أمام بيراميدز تشكيل الزمالك المتوقع – عواد يحرس المرمى.. وعودة حازم إمام والونش أمام بيراميدز

وأتبع "الفيديوهات كانت صعبة للغاية، وأنصح هؤلاء اللاعبين بأن يتفادوا هذا الأمر مستقبلا لأنهم مازالوا صغارا والمستقبل أمامهم".

وعن قرارات اللجنة مع الإسماعيلي، قال الشوربجي "الإسماعيلي أرسل لنا تظلم ضد عقوبة خصم 3 نقاط من رصيده، في وقت إن هذا القرار لم يٌطبق بعد من الأساس".

واستمر "لذلك قبلنا الاستئناف شكلا ورفضناه موضوعا لأنه لا يوجد موضوع من الأساس".

رئيس لجنة الاستئناف أتم "نملك قرار محكمة خارجي بخصم 3 نقاط من رصيدهم في حالة عدم دفع الغرامة لنادي النجوم، والحل الوحيد هو وجود تسوية بين الطرفين لعدم خصم نقاط من رصيد الإسماعيلي".

كان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا يعلن فيه عن مجموعة من قرارات لجنة الاستئناف. (طالع القرارات كاملة)

في الدوري الزمالك اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
اتحاد الكرة يشرح لـ في الجول قرارات الاستئناف.. ولماذا خلى البيان من اسم إمام عاشور 12 دقيقة | الدوري المصري
جماهير يونايتد تقتحم ملعب أولد ترافورد قبل مواجهة ليفربول.. ومصير المباراة غير معلوم 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قرارات لجنة الاستئناف: إنذار أخير لـ الإسماعيلي واستمرار عقوبات شباب الزمالك 21 دقيقة | الدوري المصري
النني ينضم للمصريين المسجلين في الدوري الإنجليزي تاريخيا 58 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - حسم مصير الموسم المؤجل دون استكماله.. الدوري للزمالك والكأس للأهلي ساعة | رياضات أخرى
استراحة في إنجلترا – نيوكاسل (0)-(1) أرسنال.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إيطاليا - ساسولو (1)-(1) أتالانتا.. جووول بيراردي والتعادل ساعة | الدوري الإيطالي
تشكيل أرسنال – النني أساسي أمام نيوكاسل 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف - تعرف على قرعتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاملة.. طريق الأهلي وبيراميدز 2 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة 3 انتهى نهائي كأس مصر للسلة – الأهلي (76) (78) الاتحاد.. اللقب الـ13 للفريق السكندري 4 محمد صلاح يختار لعبته وفريقه المفضل في مصر.. وموقفه من التفكير في الاعتزال
قد ينال إعجابك