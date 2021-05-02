الزمالك يؤكد التقدم باستئناف ضد عقوبة إمام عاشور

نفت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، ما تردد حول عدم تقدم النادي بتظلم لتخفيف عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وقالت اللجنة عبر الموقع الرسمي للنادي: "تستنكر اللجنة ما يتردد من لجنة استئناف اتحاد الكرة والادعاءات الكاذبة التي يسوقها البعض مشددة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام محاولات ظلم النادي خاصة وأن اللجنة تقدمت باستئناف على عقوبة إمام عاشور في الموعد المحدد له، بجانب تظلم آخر لخماسي فريق الشباب على حدة".

وأضافت "وتلقت اللجنة خطابا من اتحاد الكرة حول قانونية مشاركة إمام عاشور في المباريات، وجاء رد الاتحاد بعدم السماح للاعب بالمشاركة في المباريات إلا بعد البت في الاستئناف المقدم من النادي".

وواصلت اللجنة "وتتساءل اللجنة إذا كان الفعل الجماعي واحدا فكيف يكون العقاب متفاوتا بين اللاعبين ويحصل إمام عاشور على إيقاف 12 مباراة".

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت في وقت سابق، إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك و5 لاعبين آخرين من مواليد 1999 لـ 12 مباراة بسبب فيديو لهم يرددون هتافات مسيئة لبعض رموز الأهلي بعد قمة دوري مواليد 1999 بين الأهلي والزمالك. (طالع التفاصيل)

وقال عادل الشوربجي رئيس لجنة التظلمات في تصريحات لـFilGoal.com: "اسم إمام عاشور لم يتواجد في بيان اتحاد الكرة لأن نادي الزمالك واللاعب لم يتقدما باستئناف من الأساس على عقوبة اللاعب". (طالع التفاصيل)