قرارات لجنة الاستئناف: إنذار أخير لـ الإسماعيلي واستمرار عقوبات شباب الزمالك

قررت لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، تأييد قرار خصم 3 نقاط من الإسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021 وقبول تظلم الإسماعيلي شكلا ورفضه موضوعا.

الأمر يعني خصم 3 نقاط من رصيد الإسماعيلي في الدوري للموسم الجاري في حالة عدم دفع الغرامة لنادي النجوم وتقديم ما يثبت التسوية بين الطرفين بتاريخ قبل 23 مارس الماضي.

كان نادي النجوم قد طالب الإسماعيلي بتعويض نظير انتقال إبراهيم حسن من صفوف الإسماعيلي إلى نادي الزمالك في وقت

من جهة أخرى، قررت لجنة الاستئناف قبول تظلمي الزمالك والأهلي شكلا ورفضهما موضوعا في أمر إيقاف لاعبي شباب الزمالك أحمد عيد، وسيف فاروق جعفر، وعمر ياسر، ويحيى مفتاح، وسيف الدين السيد بعد مباراة مواليد 1999 وتأييد قرار المستأنف (بمعنى استمرار العقوبات كما هي)

وأخيرا، أعلن اتحاد الكرة تأجيل إصدار قرارها بشأن استئناف ربيع ياسين مدرب بتروجت الحالي ومنتخب الشباب السابق على قرار إيقافه 6 أشهر للاجتماع المقبل.

كانت لجنة الانضباط قد قررت إيقاف ربيع ياسين 6 أشهر على خلفية أحداث منتخب الشباب في بطولة شمال إفريقيا.