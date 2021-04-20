دايلي ميل: هندرسون يدعو قادة أندية الدوري لاجتماع لمناقشة دوري السوبر

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 16:20

كتب : FilGoal

جوردان هندرسون - ليفربول

دعا جوردان هندرسون قائد ليفربول قادة الفرق الـ 19 الأخرى في الدوري الإنجليزي لاجتماع طارئ لمناقشة مسألة الدوري السوبر الأوروبي.

ويعد ليفربول أحد الأندية التي أعلنت مشاركتها في الدوري السوبر الأوروبي.

وستشمل القمة قادة الفرق الـ 20 وفقا لصحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية.

أخبار متعلقة
رابطة الدوري الإنجليزي: سنعرقل دوري السوبر الأوروبي.. 14 ناديا رفضوه أنيللي لأندية الدوري الإيطالي: الفوز سيكون مضمونا؟ نفعل ذلك منذ 80 عاما جوارديولا: دوري السوبر الأوروبي جنين لم يتنفس بعد ميلنر: تعادلنا مع ليدز بسبب الجهد الكبير الذي بذلناه أمام ريال مدريد

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يدعو فيها هندرسون اللاعبين لاجتماعا، إذ سبق أن اجتمع مع القادة أيضا في وقت سابق لمساعدة هيئة الصحة الوطنية في البلاد بعد انتشار فيروس كورونا,

وأشرف قائد الريدز على إنشاء صندوق يهدف جنى الملايين لخدمة البلاد.

وكانت رابطة الأندية الإنجليزية قد أصدرت بيانا أوضحت فيه إنها ستعرقل كافة المساعي لإقامة البطولة المرتقبة. (طالع التفاصيل)

الدوري السوبر الأوروبي جوردان هندرسون ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
زيدان: كلوب أقنعني بعدم المشاركة في كأس إفريقيا 2006 2 ساعة | منتخب مصر
القيعي: شيكابالا حصل على مقدم تعاقد من الأهلي في 2006 2 ساعة | مصر
القيعي: ربما لو فاوضت رمضان صبحي مبكرا لما تشتت تركيزه 2 ساعة | مصر
بايرن ميونيخ: لا لدوري السوبر الأوروبي 2 ساعة | الدوري الألماني
تقرير إيطالي: توتنام خاطب ساري.. ودايلي ميل: النادي يريد ناجلزمان 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بيرلو: رئيس يوفنتوس طمأننا بشأن دوري السوبر.. ورونالدو جاهز لـ بارما 3 ساعة | الدوري الإيطالي
كرة طائرة - الزمالك يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة 3 ساعة | رياضات أخرى
دايلي ميل: هندرسون يدعو قادة أندية الدوري لاجتماع لمناقشة دوري السوبر 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 3 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 4 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق"
قد ينال إعجابك