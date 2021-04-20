رابطة الدوري الإنجليزي: سنعرقل دوري السوبر الأوروبي.. 14 ناديا رفضوه

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 - 15:36

كتب : FilGoal

شعار الدوري الإنجليزي 2016

أصدرت رابطة الدوري الإنجليزي بيانا اليوم الثلاثاء تعلن فيها رفضها تماما لإقامة دوري السوبر الأوروبي الذي أعلن 12 ناديا أوروبيا كبيرا تدشينه.

وقال البيان:"الخطط لإقامة دوري السوبر مرفوضة بعد اجتماع رابطة الدوري مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء. رابطة الدوري مع الاتحاد اجتمعتا بالأندية لمناقشة مقترح دوري السوبر".

واستمر "الأندية الـ14 في الاجتماع رفضت الفكرة. رابطة الدوري تدرس كل الخطوات الممكنة لمنع إقامة دوري السوبر. ستواصل الرابطة عملها مع روابط المشجعين والحكومة والاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة دوري الدرجة الثانية الإنجليزي ورابطة اللاعبين المحترفين ورابطة مدربي الدوري الإنجليزي لحماية اللعبة، وستدعو الأندية المشاركة في دوري السوبر للتراجع مباشرة".

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وأتم "رابطة الدوري تشكر الجمهور والأشخاص المعنيين للدعم الذي أظهروه هذا الأسبوع في هذه المسألة. رد الفعل يثبت ماذا يعني مجتمع كرة القدم للناس".

وكانت أندية تشيلسي ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وأرسنال وتوتنام وليفربول الإنجليزية وافقت على المشاركة في دوري السوبر مع كل من ريال مدريد وبرشلونة وأتليتكو مدريد ويوفنتوس وميلان وإنتر ميلان.

ولاقت الفكرة هجوما حادا من الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم كما أدانتها أندية عديدة.

وهدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اللاعبين المشاركين في البطولة بالاستبعاد من كأس العالم ويورو.

بينما رد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد ورئيس دوري السوبر الأوروبي، بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع ذلك.

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